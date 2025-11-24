Slušaj vest

Iako se čini jednostavnije zaljubiti se u osobu s kojom delimo jezik, običaje i kulturno nasleđe, ljubav često bira svoj put — i to onaj koji ne poznaje granice. Takav je slučaj i sa Ninom Pantić iz Srbije i Muhamedom Jahiom iz Egipta, profesorima po struci, koji danas otvoreno govore o svom životu u mešovitom braku.

Gostujući u emisiji Život u Balansu, Nina i Muhamed su otkrili kako uspevaju da spoje dve kulture, dve vere (islam i pravoslavlje) i dva potpuno različita sveta, a da pri tom njihova ljubav ostane jednostavna i topla.

U galeriji pogledajte fotografije Nine i Muhameda:

1/7 Vidi galeriju Nina Pantić i Muhamed Jahia Foto: Privatna Arhiva

Dve tradicije, dve porodice, jedan pogled

Muhamed je rođen 1992. godine u Kairu, u velikoj porodici koja neguje tradiciju i religijske vrednosti. Od malih nogu bavio se sportom, pa je nadimak "Šika" dobio po poznatom egipatskom fudbaleru.

Na drugom kraju sveta, u Srbiji, tri godine kasnije rodila se Nina. Odrasla je u manjoj, ali tradicionalnoj porodici. Od detinjstva je volela jezike, pa se kroz engleski, nemački i kasnije arapski, zaljubila i u kulturu Bliskog istoka. Danas radi kao profesorka engleskog jezika i, kako kaže, "deca su joj najveća inspiracija".

"Nisam otišla da tražim ljubav, nego iskustvo. A onda sam upoznala njega. Nekad život tačno zna šta ti treba", kaže Nina uz osmeh.

Sudbinski susret na pijaci

Njihova priča počela je u Kairu, na jednoj živopisnoj pijaci. Među mirisima začina, žamorom ljudi i užarenim suncem, dogodio se susret koji će im promeniti živote.

Nina Pantić i Muhamed Jahia Foto: Privatna Arhiva

"Prišao je, pitao odakle sam. Očekivala sam dve-tri rečenice, ali pričali smo sat vremena. Kao da se znamo godinama", seća se Nina.

Posle tog dana, viđali su se redovno, a nakon što se Nina vratila u Srbiju, njihova veza je nastavila da živi na daljinu — kroz poruke, pozive i planove o budućnosti.

Susret sa bakom i ljubav bez reči

Kada je Muhamed prvi put došao u Srbiju, Nina ga je odvela kod bake. Taj susret joj je ostao posebno drag.

"Sedeli su jedno pored drugog i pričali - svako na svom jeziku. Ona njemu o svemu, kao da je ceo život razume. On odgovara na arapskom, ona klima glavom. Shvatila sam - duša razume ono što jezik ne mora."

Od tada ga baka zove "moj Šika".

Venčanje spojilo dve tradicije

Nina Pantić i Muhamed Jahia Foto: Privatna Arhiva

Par se venčao u Egiptu. Nina je prvo nosila tradicionalnu sudansku haljinu, a zatim i belu venčanicu. Za trpezom su se služila egipatska jela, ali je ubrzo krenulo i – kolo.

"Niko nije verovao da će igrati. A onda je stao u sredinu, okretao se, skače, publika vrišti… kao scena iz filma", priča Nina.

U jednom trenutku, tokom veselja, Muhamed ju je iznenadio prosidbom.

"Nisam htela klišee, rekla sam da ne moramo da imamo klasičnu prosidbu", kaže Nina. A on dodaje: "Znao sam da mora da bude drugačije. Da pamtimo zauvek."

Snimak njihovog venčanja postao je viralan, a brojni komentari podrške stizali su sa svih strana sveta.

Novi život u Beogradu

Danas žive u Beogradu. Muhamed uči srpski, svira, pleše kolo i, kako kaže, obožava domaću hranu.

Nina Pantić i Muhamed Jahia Foto: Privatna Arhiva

"Kad radim, pustim srpsku muziku. Naučio sam da jedem sarme i ajvar. Samo burek i jogurt - to mi je vrh", priča kroz smeh.

Najveće iznenađenje za njega bio je – sneg.

"U Egiptu ga nema. Dan kada je prvi put padao - izašao je napolje kao dete. Snimao ga, hvatao pahulje, slikao sve. Kao da gleda magiju", kaže Nina.

O predrasudama i sličnostima

Iako priznaje da su se susreli s predrasudama, Nina kaže da ih to nije obeshrabrilo.

"Bila sam svesna da naprosto multikulturalne veze su i dalje rekla bih na mnogim prostorima tabu. Ljudi se dosta plaše te ideje mešanja kultura. Ljudi koji imaju neki jači nacionalni identitet vrlo često ne vole da čuju takve ideje... Međutim, to je daleko od istine", iskrena je Nina.

Uprkos razlikama, Nina i Muhamed su iznenađeni koliko su zapravo slični.

Nina Pantić i Muhamed Jahia Foto: Privatna Arhiva

"Rekla bih da kada je u pitanju i količina ljubavi i način na koji se voli, smatram da čovek kada voli nekog drugog uvek ga voli na jedan isti način... Jedina razlika rekla bih je možda količina kompromisa", ističe ona.

Ljubav kao jezik koji svi razumeju

Na pitanje kako funkcionišu u braku gde se spajaju islam i pravoslavlje, Nina kaže da se sve rešava dogovorom.

"Kada nas neko pita šta će nam dete biti, da li će dete postiti božićni post ili Ramazan, šta će ono jesti, da li će piti, mislim da je samo u tim dosta praktičnim stvarima velika razlika, ali to se lako prevaziđe razgovorom", zaključuje Nina.

Njihova priča pokazuje da ljubav zaista ne poznaje granice — ni geografske, ni verske, ni kulturne — sve dok postoji poštovanje, poverenje i spremnost na kompromis.

Pogledajte video: Ljubavna priča iz Amazonije