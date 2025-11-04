Slušaj vest

Zvezda rijalitija "The Bachelorette" Bil Goldsmit i njegova partnerka Izabel Ajzerman podelili su potresnu vest da im je ćerka rođena mrtva.

Par je objavio srceparajuće saopštenje na Instagramu u ponedeljak uveče, uz galeriju crno-belih fotografija na kojima drže svoju dragocenu bebu u naručju.

„Naša slatka devojčica, Oliv Mej Goldsmit, rođena je u snu u četvrtak, 31. oktobra, u 4:14 ujutro, u 27. nedelji trudnoće“, započeli su objavu.

„Borila se najhrabrije što je mogla, posebno poslednjih nekoliko nedelja, i uprkos svim izgledima, nastavila da iznenađuje lekare i babice svojom snagom da izdrži — sve dok više nije mogla.“

Foto: printscreen/instagram/bill.michael.goldsmith

Neutešni roditelji dodali su da još uvek pokušavaju da se nose sa bolnim gubitkom.

„Nikada nismo osetili ljubav kao ovu, niti bol kakav sada osećamo. Reči ‘Žao mi je, nema otkucaja srca’ progoniće nas zauvek“, napisali su.

Par je otkrio da su proveli tri dana u bolnici sa Oliv nakon njenog rođenja - tri najteža dana u svom životu.

„Mazili smo je bez prestanka, obasipali poljupcima, oblačili je, čitali joj, pevali i izveli je napolje. Svakog trenutka govorili smo joj koliko je savršena i voljena“, stoji u poruci.

„Odlazak od Oliv bio je najteža stvar koju ćemo ikada morati da uradimo. Nijedan roditelj ne bi trebalo da se oprosti od svog deteta, niti da napusti bolnicu bez njega.

Volimo te više nego što možeš da zamisliš, Oliv. Bila si borac do samog kraja i održavala si mamu i tatu snažnima kroz najteže putovanje naših života.“

Foto: printscreen/instagram/bill.michael.goldsmith

Prijatelji para brzo su ispunili odeljak za komentare porukama podrške.

„Slomljeno mi je srce, mnogo mi je žao, ljudi. Šaljem vam svu svoju ljubav“, napisao je influenser Mičel Orval.

„Šaljem vam ogromnu ljubav. Tako mi je žao“, dodala je zvezda društvenih mreža Kloi Zepanovski.

„Srceparajuće! Tako mi je žao“, napisala je učesnica The Bachelor-a Žilijet Erera.

Zvezda emisije "The Block" Marti Foks jednostavno je ostavio emotikon crvenog srca, koji je rekao više od reči.

Par je prethodno, u septembru, objavio srećnu vest da očekuju svoje prvo dete, uz fotografiju torte okružene ultrazvučnim snimcima.

„Beba Goldsmit stiže u januaru 2026! Ne mogu da verujem da si već na pola puta“, podelila je Izabel sa porodicom i prijateljima.

Goldsmit je postao poznat kao jedan od favorita u sezoni The Bachelorette Ali Oetjen iz 2018. godine.

