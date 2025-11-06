Slušaj vest

Tamara Brajt (31) je proživela pravu dramu koja je trajala više od decenije, ne znajući da njen mozak polako pokazuje znake ozbiljnog zdravstvenog problema.

Od 2015. godine patila je od intenzivnih glavobolja, problema sa ravnotežom i čudnog zamućenog vida, ali su lekari sve ove simptome pripisivali uobičajenim uzrocima – kontraceptivnim pilulama, nedostatku vitamina B12, pa čak i nedovoljnom unosu tečnosti.

Kako su godine prolazile, njeno stanje se pogoršavalo. Zamućen vid na desnom oku i gubitak sluha na istom uhu postali su alarmantni znaci da nešto nije u redu. Nakon konsultacija sa optičarem i audiologom, u junu 2023. godine usledila je hitna magnetna rezonanca. Tada je otkriven benigni tumor na mozgu, koji je, prema rečima lekara, bio prisutan više od decenije i pritiskao je zadnji deo njenih očiju i moždano stablo.

Foto: Shutterstock

Tumor prečnika 4 cm bio je odgovoran za zamućen vid i probleme sa ravnotežom. Tamara je podvrgnuta dvema operacijama – u avgustu 2023. i martu 2024. godine – u kojima su lekari pristupili tumoru kroz njen desni ušni kanal. Nakon toga je usledila radioterapija u junu 2024. godine kako bi se sprečio povratak tumora.

„Godinama govorim ljudima da nešto nije u redu“, rekla je Tamara. „Imati potvrdu da ste u pravu i da postoji nešto što se može učiniti – to je ogromno.“

Tamara je rekla da je njena majka imala sličan problem, ali lekari nisu ozbiljno razmatrali tu mogućnost. „Pitala sam lekara da li bi to mogao biti tumor, kao moja majka, a oni su mi se smejali, rekli su mi da previše razmišljam.“

Pre operacija, Tamara je upozorena da je u opasnosti od Belove paralize, koja izaziva privremenu slabost mišića na jednoj strani lica. Nakon operacija, izgubila je kontrolu nad desnom stranom lica, što utiče na njen govor i osmeh, ali njeno stanje se polako poboljšava.

Foto: Printscreen/Facebook

„Zaista je teško nositi se sa tim. Ljudi me često pitaju da li sam imala moždani udar. Ne mogu normalno da se smejem, a to utiče na moj govor“, priznaje Tamara.

Uprkos svemu, njen verenik Džordan Pel (34) joj je bio velika podrška. Par očekuje sina u novembru, a Tamara planira da istraži mogućnosti lečenja Belove paralize nakon porođaja.

Tamara poziva svakoga ko primeti neobične simptome da odmah ode kod lekara: „Ne ignorišite svoje telo i signale koje vam šalje. Ako nešto nije u redu, potražite stručni savet.“

