Poljakinja Džulija Vendel (24), koja je postala poznata nakon što je tvrdila da je nestala devojčica Medlin Mekejn, pojavila se na suđenju u Engleskoj, gde se tereti za proganjanje roditelja nestale devojčice.

Pojavila se pred kućom porodice tražeći DNK test

Suđenje se odvija pred Krunskim sudom u Lesteru, a slučaj datira iz decembra 2024. godine, kada se Vendel pojavila ispred kuće porodice Mekejn u Engleskoj, zahtevajući od njih da pristanu na DNK test, prenosi PEOPLE.

Ubrzo nakon incidenta, Džulija je uhapšena i optužena za proganjanje.

Misteriozan slučaj nestanka Medlin Mekan traje 18 godina Foto: EPA-EFE/LUIS FORRA, Collect/Handout / Alamy / Alamy / Profimedia

Tokom unakrsnog ispitivanja, Džulija je postala emotivna i kroz suze izjavila:

"Zapravo, više me nije briga. Samo sam iscrpljena od svega.“ prenosi BBC.

Džulija Vendel godinama tvrdi da je upravo ona nestala Medlin Mekan, devojčica koja je nestala u Portugalu 2007. godine. U januaru 2024. konačno je, preko društvenih mreža, stupila u kontakt sa Medlininom mlađom sestrom, Amelijom Mekan, nakon što je više puta bezuspešno pokušavala da dopre do njihovih roditelja.

Džulija je javno govorila o slučaju Medlin Foto: Printskrin / You Tube

Amelija Mekan je tokom svedočenja izjavila da je Džulija pokušavala da je uveri da je ona njena nestala sestra.

"Delila je sa mnom uspomene koje je navodno imala iz vremena pre nestanka moje sestre,“ rekla je Amelija.

Dodala je i da je njena majka najteže podnela Džulijine postupke:

"Sve to je ostavilo posledice na njeno psihičko stanje,“ navodi BBC.



Povratak na prag porodice Mekan

Do decembra 2024. Julija je otputovala do kuće roditelja Medlin Mekan, gde je ponovo zahtevala da se otac devojčice podvrgne DNK testu. Sutradan se ponovo pojavila, ostavivši pismo na njihovim vratima, koje je adresirala na Kejt Mekan i potpisala kao „tvoja nestala ćerka“.

Devojka je tvrdila da je ona mala nestala Medlin Foto: YOUTUBE/SKY NEWS/TIKTOK/@SHELLMC22

DNK test dokazao da nije Medlin

Međutim, DNK analiza je pokazala da Julija nije Medlin Mekan, već da je rođena dve godine nakon nestale devojčice.

Podsetimo, Medlin je nestala 3. maja 2007. godine, u dobi od tri godine, iz apartmana za odmor u Praia da Luzu u Portugalu, dok su njeni roditelji, Kejt i Geri Mekan, večerali sa prijateljima u restoranu udaljenom oko 40 metara.

Misterija koja traje već 18 godina

Roditelji su u početku bili osumnjičeni, ali su kasnije oslobođeni svake sumnje.

U gotovo osamnaest godina od nestanka, nikome nije suđeno u vezi sa slučajem, a sudbina male Medlin i dalje ostaje misterija.