Pre više od 40 godina, Lisa MekVej bila je oteta od strane zloglasnog serijskog ubicu Bobija Džoa Longa. Za razliku od najmanje deset drugih žrtava, MekVej je preživela, čime je spasila svoj život i pomogla policiji da uhvati brutalnog napadača.

Lisa je oteta sa 17 godina

Godine 1984. MekVej je imala 17 godina i živela sa bakom i bakininim partnerom u Tampi. Jedne večeri, dok se biciklom vraćala kući sa posla, Long ju je zadržao na nišanu pištolja i oteo, dok je terorisao područje Tampae već mesecima, prenosi The Washington Post.

Long je postao poznat kao „Oglasni Silovatelj“, jer je ciljano napadao žene koje su u novinama oglašavale prodaju kućnih stvari. Nakon hapšenja, priznao je ubistvo 10 žena i silovanje desetina drugih.

MekVej je ostavila trag za policiju

Korišćenjem briljantne prisebnosti i pronicljivosti, MekVej je ostavila tragove i uspela da ubedi Longa da je pusti. Njeno svedočenje pomoglo je policiji da ga pronađe, što je dovelo do njegovog hapšenja i osude.

Na dan otmice, Long ju je odveo u svoj automobil Dodge Magnum, gde ju je vezao, stavio povez preko očiju i odveo u stan, gde ju je silovao i zlostavljao 26 sati, rekla je MekVej za Fox 13 Tampa.

Pamćenje detalja i lukavost

Iako je bila povezana i zaslepljena, MekVej je zapamtila detalje o stanu, automobilu i fizičkom izgledu napadača, uključujući oblik lica, ožiljke i visinu. Takođe je ostavila otiske prstiju na što više površina u nadi da će ih policija pronaći.

Mladu ženu je spasila psihološka igra: govorila je Longu smireno i saosećajno, tvrdeći da može biti njegova devojka i da joj mora dozvoliti da se vrati kući, izmislivši priču o bolesnom ocu.

Bekstvo i saradnja sa policijom

Long ju je na kraju odvezao do njenog doma. Nakon bekstva, MekVej je sve detalje prenela policiji, uključujući unutrašnjost automobila, raspored stana i navike Longa. Policija ga je uhvatila zahvaljujući ovim informacijama i njegovom automobilu.

Long je osuđen za osam ubistava, osam otmica i sedam seksualnih napada. Na kraju je 23. maja 2019. godine pogubljen u Floridi injekcijom, u 65. godini. MekVej je bila prisutna na pogubljenju, želeći da bude prva osoba koju će videti.

Gde je Lisa MekVej danas

Nakon otmice, MekVej je postala zagovornica žrtava nasilja. Pridružila se šerifskoj službi okruga Hillsborough i radila kao zamenik šerifa, a od 2024. godine bila je u procesu da postane detektiv.

Takođe je radila kao školski službenik u lokalnoj srednjoj školi, podučavajući decu o samoodbrani i preživljavanju:

"Nisam se stidela da kažem da sam silovana. Govorim deci: ako neko pokuša da vas uhvati, vrištite što glasnije možete. Ako vas odvedu, učinite sve što možete da preživite. Budite jaki i oslonite se na svoj instinkt za očuvanje života.“

Promena imena u znak zahvalnosti

Lisa je promenila ime u Lisa Mae u čast rodbine koja ju je primila nakon otmice:

"Moj ujak je preminuo pre dve godine, i u njegovu čast želela sam da uzmem njegovo prezime, jer su moja tetka i ujak bili jedini koji su me spasli i dali mi dom kada sam imala 17 godina.“

Lisa MekVej danas je simbol hrabrosti, snalažljivosti i borbe za pravdu, pokazujući kako mlada žrtva može ne samo preživeti, već i pomoći u hvatanju zloglasnog kriminalca i posvetiti svoj život pomaganju drugima.