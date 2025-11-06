Slušaj vest

Pre nekoliko godina, ukrajinska lekarka Tatjana Anisimova Bjelous ispričala je pred kamerama iskustvo koje je, prema njenim tvrdnjama, doživela nakon smrti. Tvrdila je da je ponovo oživela tri dana nakon što joj je srce stalo, te da je u tom periodu njena duša napustila telo, prošla kroz raj, čistilište i pakao – i zatim se vratila u život.

Iznenađenje u mrtvačnici

Tatjana je preminula tokom operacije tumora na mozgu u bolnici u Odesi. Njena porodica je, tri dana kasnije, došla da preuzme telo, ali ih je u hodniku sačekala potpuno neočekivana vest.

Doktorka Tatjana Anisimova Bjelous doživela je kliničku smrt

- Telo nije ovde. Tatjana je oživela, rekli su lekari.

Porodica je bila šokirana i pomislila da se neko šali. Jedino je njen suprug Večeslav tvrdio da je "osetio" da će se Tatjana vratiti, jer mu je, kako kaže, "Bog to rekao".

"Probudila sam se u mrtvačnici"

- Zbog raka na mozgu završila sam na operaciji, a nakon tri dana probudila se u mrtvačnici, ispričala je Tatjana. Kako kaže, čim je došla svesti, ugledala je ženu u beloj suknji koja je, u šoku, ispustila krik.

- Ta žena je prebledela, a zatim počela da viče. Upitala sam je - Zašto ti vičeš, mene sve boli, a ona je sva izbezumljena odjurila iz mrtvačnice, prisetila se Tatjana, dodajući da se pokrila ćebetom kojim je do tada bila prekrivena.

Napuštanje tela i "putovanje kroz svetlost"

Doktorka Tatjana Anisimova Bjelous doživela je kliničku smrt

Tatjana tvrdi da je sve počelo u operacionoj sali, kada je "videla svoje telo na stolu" i lekare koji su pokušavali da je ožive. Stajala je pored njih, vičući da ne želi da se vrati, ali je niko nije čuo. Potom se, kaže, našla u hodniku gde je ugledala svog supruga kako kleči i moli se.

- U jednom trenutku našla sam se u tunelu koji je bio hladan, taman i vlažan... ali sam na kraju ugledala svetlost. Svetlost je bila predivna i jarka. U njoj su se nazirali obrisi čoveka u beloj haljini koja je lepršala. Pomislila sam da je to Isus Hrist. Kad sam došla pred njega pala sam na kolena, a on mi je rekao - Ustani, nisam ja Hrist. Predamnom ne smeš da klečiš, ja sam anđeo, poslao me je Bog, priča Tatjana.

"Bog mi je pokazao Knjigu mog života"

Prema njenom svedočenju, Bog joj je tada otvorio Knjigu života i pokazao sve što je činila, govorila i mislila.

- Lagala sam, nisam bila pokorna, kažnjavala sam i tukla decu... Nisam ih učila da ljube Boga, već da ga se plaše, priznala je.

Kada je pokušala da se opravda molitvama, anđeli su joj pokazali svitak na kojem je videla sebe kako čita Bibliju, ali površno.

- Čitala bih stihove, a razmišljala o tome kako moram da idem na posao, odvedem decu u vrtić, šta da skuvam danas. Molila sam i uvek tražila nešto, ali nikad nisam zahvaljivala, rekla je Tatjana.

Bog joj je, kaže, tada poručio da su joj gresi oprošteni "zbog smrti njegovog sina na Golgoti", a zatim joj je pokazao prizor razapinjanja Hrista.

Raj, čisto mesto i duše pravednika

Tatjana Anisimova Bjelous

Tatjana tvrdi da joj je Bog pokazao raj – mesto puno svetlosti i blagosti, gde duše vide zemlju i mole se za svoje bližnje.

- Nazvao me je mamom. Tada sam shvatila da je to moje dete. Jedino što sam htela da ga zagrlim. Ali anđeo to nije dopustio jer sam bila predodređena da se vratim na zemlju, ispričala je.

U raju je, kaže, srela i svog oca, koji je „bio mlad i spokojan“, jer se „pokajao pred smrt i pomirio s Bogom“.

"Osetila sam pakao"

Nakon što je prošla kroz maglovitu zavesu, Tatjana kaže da je osetila nepodnošljivu vrućinu, smrad i buku.

- Tamo nema vode, tamo je takva suša da sam osetila kao da mi puca koža... To mesto je prvi krug pakla poznatiji kao čistilište, opisala je.

Tu su, kaže, duše koje vide raj, ali ne mogu ući u njega – oni koji čekaju Božji sud. U dubljim krugovima pakla videla je demone kako muče duše, među njima i one koji su "sejali razdor među ljudima".

- U jednom od krugova pakla videla sam svoju baku. Iako je išla u crkvu, volela je da ogovara i proklinje. Imala je užarenu štipaljku koja joj je vukla jezik... Pretvorila bi se u prah i opet sve u krug, ispričala je kroz suze.

"Videla sam i one koji su još živi"

Najviše ju je, kaže, potreslo to što je među izgubljenim dušama prepoznala i jednog poznatog političara.

- Upitala sam anđela - Pa otkud on tu? On je živ. Odgovorio mi je da je taj čovek sklopio pakt sa sotonom i prodao mu svoju dušu, tvrdi Tatjana.

Nakon toga, anđeo joj je pokazao sve što je trebalo da vidi, a zatim je, kako kaže, "lagano gurnuo nazad u telo".

Povratak i nova misija

Po Tatjaninim rečima, nakon što se probudila, shvatila je da joj je data druga šansa da svedoči o Božjoj milosti. Od tada, kako tvrdi, govori ljudima o svom iskustvu i o važnosti pokajanja. Njena priča, iako mnogima deluje neverovatno, ostaje jedno od onih svedočenja koja se prepričavaju decenijama – kao podsetnik na večitu misteriju granice između života i smrti.

