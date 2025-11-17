Slušaj vest

Nema ništa slično majčinoj ljubavi, a posebna veza između majke i njenog deteta inspirisala je mnoge žene da čine izvanredne stvari. Bez obzira na godine, mamin zagrljaj može najteže trenutke pretvoriti u nešto podnošljivo - bilo da je u pitanju nesreća sa biciklom u detinjstvu ili loša odluka u odraslom dobu. Jedna porodična priča iz 2017. godine nas podseća na to, a mi vam je prenosimo integralno u nastavku.

Ada Kiting, 98, oduvek je imala poseban odnos sa svojim 80-godišnjim sinom Tomom. Kada je Tom odlučio da mu je potrebna dodatna nega i preselio se u starački dom, Ada nije želela da ga ostavi.

Majka nikada ne prestaje da bude majka

Ada Kiting i njen sin Tom zajedno u staračkom domu, simbol majčinske ljubavi i brige Foto: printscreen/youtube/JewishLife

U početku je Ada posećivala sina u staračkom domu Mos Vju kako bi mu pomogla u svakodnevnim aktivnostima. Međutim, kao bivša medicinska sestra, njena potreba da brine o Tomu bila je toliko velika da je odlučila da se trajno useli kod njega.

Tom je bio bivši moler i dekorater, nikada se nije ženio i veći deo života je proveo živeći sa majkom. Dok mnogi muškarci ne vole da ih nazivaju „mamin dečak“, Tom taj izraz nosi sa ponosom. Njegova ljubav i divljenje prema majci su obostrani, a njihova višedecenijskom veza donosi koristi obema.

Ada i Tom provode vreme zajedno od jutra do večeri. Ada ga prva pozdravlja ujutru i poslednja mu želi laku noć. Kada Ada retko izlazi iz kuće, na primer na šišanje ili kraći izlet, Tom luta hodnicima tražeći njeno prisustvo, pokazujući koliko mu je ona važna.

Ada Kiting i njen sin Tom zajedno u staračkom domu Foto: printscreen/youtube/JewishLife

Ostatak porodice je oduševljen činjenicom da majka i sin žive zajedno u istom domu, jer vreme provedeno zajedno pozitivno utiče na oboje. Osoblje u Mos Vju Houmu je takođe priznalo da nikada nisu videli sličan slučaj, ali da je Ada pokazala izuzetnu posvećenost i ljubav, dokaz da je morala biti fenomenalna medicinska sestra.

Majčinstvo često prolazi nezapaženo, a godine zagrljaja, ljubavi i prihvatanja retko dobijaju priznanje koje zaslužuju. I dok smo sigurni da Tom svakodnevno pokazuje koliko ceni svoju majku, želimo da Ada Kiting zna da i mi mislimo da je ona neverovatna.

