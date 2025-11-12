Slušaj vest

Često zbog obaveza i brzog stila života ne stižemo da se odmorimo dovoljno, a mnoge ljude muči i nesanica. Iako nam se čini da smo preumorni, uvek može biti gore.

Možete li da zamislite da ne spavate samo nekoliko dana, a kamoli nekoliko godina? E pa, vijetnamski farmer Taj Ngok (82) tvrdi da nije spavao 62 godine.

Traume iz rata

Kako kaže, ova korenita promena dogodila se 1962. godine, tokom Vijetnamskog rata. Jednostavno se jednog dana probudio i više nije mogao da zaspi.

Dru Binski, poznati jutjuber, posetio je Ngoka pre nekoliko meseci je objavio svoj razgovor s njim, a zanimalo ga je kako ovaj čovek, koji tvrdi da 60 godina nije spavao, provodi vreme.

- Putovao sam do malog sela na jugu Vijetnama kako bih ga pronašao, proveo noć s njim, video da li spava - rekao je.

Ngok je istakao da ne zna uzrok svoje višedecenijske nesanice. Tvrdi da je odlazio kod lekara, ali da oni nemaju objašnjenje.

Svake noći radi jedno isto

S vremena na vreme, Ngok popije malo više pirinčanog vina kako bi “isključio” mozak. Desi se da zadrema ponekad na sat ili dva, ali ništa više od toga.

On svake noći legne u krevet, ali san mu jednostavno nikako ne dolazi na oči. I dok drugi spavaju, on provodi vreme u radu i pravljenju vina.

Ngok je u razgovoru s jutjuberom pozvao ljude da mu pomognu ako imaju rešenje, a jutjuber smatra da je njegovo stanje možda posledica šoka koji je doživeo u vreme Vijetnamskog rata.

