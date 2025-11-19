Slušaj vest

Žena, koja je umalo izgubila život na porođaju, tvrdi da je srela svog oca u zagrobnom svetu, ali da ju je on poslao "nazad" među žive uz poruku da „raj nije stvarno mesto“.

Džejn Doson iz Škotske kaže da je tokom porođaja osetila kako joj duša napušta telo, dok je sav bol iznenada nestao. Kaže da je tada ušla u prostor između fizičkog i nefizičkog sveta, gde je osetila poznatu energiju.

Kada je pružila ruku, njihove duše su se "sudarile", i tada je shvatila da je to bio njen otac, koji je preminuo samo tri meseca ranije. Ovaj doživljaj, kaže Džejn, naučio ju je da život nikada zaista ne prestaje i da je smrt samo iluzija.

"Raj nije mesto, već stanje postojanja"

Dosonova tvrdi da je tokom iskustva spoznala da raj zapravo nije stvarna lokacija, već da postoje različite stvarnosti u kojima fizički živi i duhovno umrli koegzistiraju.

- Za mene, fizički svet je onaj u kojem imaš telo i hodaš po Zemlji. A onda postoji i nefizički, gde nemaš telo i postojiš u čistoj energiji. To objašnjava način na koji sam srela svog oca. Raj je zapravo stanje postojanja, a ne mesto, iskrena je Džejn.

Trenutak prelaska

Džejn je doživela komplikacije tokom porođaja svog sada dvadesetčetvorogodišnjeg sina.

- Bila sam spremna da gurnem bebu napolje, kada me iznenada preplavio čudan osećaj. Nisam mogla da nastavim. Bila sam iscrpljena do poslednjeg atoma snage i pomislila sam da mi je došao kraj. Osetila sam kako mi duša izlazi iz tela, a bol je nestao – bilo je predivno, priča Džejn.

U tom trenutku osetila je energiju svog oca, iako nije razmišljala o njemu niti ga prizivala.

- Srela sam ga dušom, u potpunom mraku ispunjenom ljubavlju, mirom i blaženstvom. Nisam ga videla niti čula, ali sam znala da je to on – bez ikakve sumnje. Ispružila sam ruke i radosno uzviknula što je moj otac sa mnom.

Osećala je da razmenjuju ljubav, misli i znanje bez ijedne izgovorene reči, ali joj je otac tada rekao da "nije još njeno vreme".

Povratak u telo i rođenje sina

Njen otac joj je objasnio da mora da se vrati u fizički svet kako bi rodila i odgajila svog sina. Pokazao joj je, kaže, i niz budućih događaja koje je tek trebalo da doživi, a zatim ju je "vratio" nazad u telo. Ubrzo se probudila i porodila bez ikakvih problema.

Veruje da joj je sin – otac ponovo rođen

Nekoliko godina kasnije, Džejn je primetila nešto neobično: njen sin je, po njenim rečima, reinkarnacija njenog oca.

- Ne mislim da sam samo ja imala iskustvo bliske smrti – to je bilo i ponovno rođenje mog tate. Umro je dok sam bila u šestom mesecu trudnoće. Nisam verovala u duhovne stvari, mislila sam da posle smrti jednostavno nestaneš. Tog dana, dok je bio u komi, šapnula sam mu da nosim sina i da želim da ga čuva. Mislim da je to nekako čuo svojom dušom, jer kada smo se sreli, osetila sam udar energije kroz sebe.

Kada je njen sin rođen, izgledao je identično kao njen otac na starim slikama. Kasnije je, kada je prohodao i progovorio, poželeo da postane policajac, baš kao što je i njen otac bio.

- Verujem da se moj otac vratio kroz mog sina. To mi donosi ogroman mir, jer znam da je i dalje sa mnom, rekla je ona.

Život kao beskonačno učenje

Džejn veruje da ju je ovo iskustvo naučilo da život ne prestaje smrću, već da nastavljamo da učimo i rastemo.

- Kada umremo, prelazimo u nefizički svet, prolazimo kroz pregled života i vraćamo se ponovo, sa delićem energije iz prošlog postojanja. Uvek postoje ljubazna bića pored nas, koja nas čuvaju i leče.

Dodala je da oseća očevu energiju dok hoda pored njenog sina, što joj ispunjava srce.

- Život je težak, ali čuda koja se dešavaju zbog ljubavi i duhovne povezanosti čine ga podnošljivijim. Naučila sam da volim sebe – i želim da svi to iskuse.

"Smrt me više ne plaši"

- Iskreno verujem da danas ne bih bila živa da nisam imala to iskustvo sa tatom. Potpuno mi je promenilo život. Nekada sam se plašila smrti, a sada joj se radujem kada dođe vreme. Samo zapamtite: nikada niste sami. Život se nikada ne završava – on je jedan beskonačan krug, zaključila je Džejn.

