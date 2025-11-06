On ima 108 godina, ona je godinu dana mlađa

On ima 108 godina, ona je godinu dana mlađa

Stogodišnjaci iz Majamija su se upoznali tokom Drugog svetskog rata, i ne kriju da vole da popiju pivo tokom ručka, kao i da jednostavno "vole jedno drugo".

Zajedno njih dvoje imaju čak 216 godina i 132 dana, i prestižnu titulu su dobili od predstavnika "Ginisove knjige rekorda".

- Vole život i vole jedno drugo - rekao je njihov unuk, Hasani Gitens (49), koji je novinar i bivši reporter Njujork posta.

- I vole dobru hranu - dodao je on.

- Oni su oličenje pravog partnerstva. Oboje su super inteligentni i svetski nastrojeni... i oboje zaista mnogo cene obrazovanje - rekao je njihov unuk.

Par se upoznao dok su studirali na Univerzitetu Klark Atlanta 1941. godine i venčali su se 4. juna 1942. u Brejdentonu na Floridi.

Venčanje Lajla i Eleonor Gitens 1942. godine Foto: Youtube/LongeviQuest

Lajl, koji je bio regrutovan za rat, dobio je trodnevnu propusnicu za vojnu obuku u Fort Beningu u Džordžiji i morao je da se vrati ubrzo nakon što se venčao, rekla je Eleonor.

- Morao je odmah da se vrati svojim dužnostima, ali kao što vidite ljubav je trajala - objasnila je Eleonor.

- Pitala sam se da li ću ga ikada više videti - prisetila se Eleonor.

Eleonor Gitens Foto: Youtube/LongeviQuest

Lajl je ubrzo poslat da se bori u Italiji u 92. pešadijskoj diviziji, dok se 24-godišnja Eleonor, koja je bila trudna, preselila u Njujork, gde je prvi put upoznala Lajlovu porodicu.

Dobila je posao obračuna plata za kompaniju koja je proizvodila delove za borbene avione, a kasnije je postala nastavnica u školi.

Nakon što se Lajl vratio kući iz rata, dobio je državni posao, radeći za državu Njujork u Svetskom trgovinskom centru.

Vredni par je započeo zajednički ritual ispijanja martinija nakon dugog radnog dana pedesetih godina prošlog veka.

Sada održavaju tradiciju pijući Modelo (meksičko pivo) ili čašu crnog vina za ručak, prema rečima Hasanija Gitensa, koji je rekao da su njegovi baka i deda bili za umerenost i da su voleli da zajedno kuvaju sve, od morskih plodova do povrća.

Par je živeo u Bruklinu i zajedno su imali troje dece - Lajla, Anđelu i Ignu - a Eleonor je kasnije doktorirala urbano obrazovanje na Univerzitetu Fordam u 69. godini.

Tokom pandemije, par se preselio na Floridu - ali Lajlu i dalje nedostaje Velika Jabuka, rekao je.

Na pitanje o tajni dugovečnosti njihovog braka, Eleonor je rekla: "Jednostavno smo se spojili... Volimo se."

- Volim svoju ženu. Jednostavno je - rekao je Lajl kada su mu postavili isto pitanje.