Slušaj vest

Australijanac Rob Vilson rodio se sa oba polna organa – penisom i vaginom. Njegova majka, duboko religiozna, prvih dana nije želela da ga povede kući, a tri dana nakon rođenja Rob je morao na operaciju.

„Lekari su jednostavno ‘zašili moju vaginu’ i ostavili šest šavova,“ priseća se Rob u razgovoru za ABC Australia. Njegova majka mu je tada rekla:

„Ne znam kako si ti moje dete, kako mi je Bog mogao dati takvo dete.“

Foto: printscreen/ABCAustralia

Njegova braća i sestre takođe su primetila da je drugačiji. Brat mu je rekao da je „pola kao ja, a pola kao naša sestra“, dok je otac umirivao: „Rob je drugačiji, ali s njim nema ništa loše.“

Decenije neznanja i svakodnevne borbe

Rob je imao još operacija i od osme godine svakodnevno je uzimao testosteron, što je izazvalo brojne zdravstvene probleme. Iako je osećao da je drugačiji, istinu o svom telu otkrio je tek u pedesetim godinama.

Sve se promenilo kada ga je tetka pozvala pre smrti: „Imam informacije koje ti trebaju.“ Tada je Rob saznao da ima hrmozalni poremećaj 48, poznat kao XXXY sindrom, i shvatio je da bolove koje je osećao – koje je pripisivao šavu – zapravo doživljava kao menstruaciju.

Otkrio je i da zbog reapsorpcije menstrualne krvi ima neobično visok nivo gvožđa u telu. Nakon toga, redovno je putovao u Ukrajinu kako bi primao tretman zabranjen u Australiji, kombinaciju kontraceptivne pilule, hormona rasta i supresora testosterona. Lekari su mu objasnili da je, zapravo, više ženskog nego muškog pola.

Život pun izazova, ali i uspeha

Rob objašnjava:

Foto: printscreen/ABCAustralia

„Lekari su odlučili da ću biti dečak, jer sam mokrio iz penisa.“

Ipak, život nije stao. Rob se oženio, dobio decu, ali i ostvario impozantne uspehe kao odgajivač pilića, postavši sedmi najbolji na svetu. Svoju strast prema pilićima započeo je sa šest godina, a danas ima „više medalja nego što možete nabrojati“.

Rob je svoju priču odlučio da podeli javno kako bi sledeća osoba u sličnoj situaciji imala bolju podršku. „Ako ljudi poput mene ne ispričaju svoju priču, ovakve stvari će se nastaviti,“ kaže on.

Video: Muški polni organ pod mikroskopom