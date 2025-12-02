Slušaj vest

Jedan par iz Majamija obeležio je svoj brak na način koji ulazi u istoriju kao najduže zabeleženi brak ikada.

Lajl Gitens (108) i njegova supruga Eleanor Gitens (107) dobili su od Ginisove knjige rekorda titule najstarijeg živog bračnog para po zbiru godina, kao i najstarijeg bračnog para ikada.

Tajna njihove dugovečnosti: Ljubav i jednostavnost

Na pitanje kako su uspeli da održe ljubav više od osam decenija, odgovori su bili jednostavni:

“Volimo jedno drugo,” rekla je Eleanor.

“Volim svoju suprugu,” dodao je Lajl

Par se upoznao dok su studirali na Univerziteru i počeli da se zabavljaju 1941. godine. Lajl je bio zvezda košarkaške ekipe, kasnije uveden u Hall of Fame univerziteta, dok je Eleanor uživala gledajući ga kako igra.

Venčali su se 4. juna 1942., a ranije ove godine proslavili su 83. godišnjicu braka.

Ljubav kroz rat i izazove

Na početku braka, svet je bio u haosu Drugog svetskog rata. Lajl je bio raspoređen u Italiju sa 92. pešadijskom divizijom, dok je Eleanor bila trudna sa njihovim prvim detetom. Par je razmenjivao pisma, ali su mu vojni cenzori menjali sadržaj.

Srećom, par se ponovo spojio i odgojio troje dece u Njujorku: sina Lajla Rodžersa i ćerke Angelu i Ignae.

Karijera i život u Njujorku

Centenarci su zajedno radili u državnim službama, a Eleanor je sa 69 godina stekla doktorat iz urbane edukacije na Fordham University.

U intervjuu iz februara 2022. za The Westside Gazette, Eleanor je otkrila da su gotovo svako veče pili po martini, što možda objašnjava njihov dug život. Kasnije su, u penziji, prešli na pivo Modelo uz ručak.

Posebni trenuci i porodica

Eleanor se prisetila kako je Lajl bio pozvan u vojsku samo nedelju dana nakon što joj je zaprosio, ali je uspeo da dobije trodnevnu dozvolu da prisustvuje venčanju u Bradentonu, Florida, gde je prvi put upoznao njenu porodicu.

Iako im nedostaje život u Njujorku, sada su zahvalni što su blizu porodice u Majamiju, gde ih ćerka Angela i rođaka paze i pomažu im u svakodnevnom životu.