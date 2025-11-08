Beskućnica iz Italije zbog kocke izgubila sve što je imala

Slušaj vest

Još od 11. septembra, dan kada je izbačena iz svog doma, život jedne 64-godišnje Italijanke iz naselja Foskato pretvorio se u svakodnevnu borbu za preživljavanje. Bez krova nad glavom, bez porodice i podrške, danas živi u automobilu parkiranom uz ulicu.

„Niko mi ne pomaže. Izbacili su me. Sve sam izgubila zbog kockanja. Nemam nikoga”, govori tiho, sedeći pored starog auta koji joj sada služi kao jedino utočište.

Noći pod uličnim svetlom

Već dva meseca ova žena živi na parkingu, u vozilu bez motora koje joj je privremeno ustupio sakupljač starih automobila. Taj metalni okvir postao je njen dom – mesto gde spava, jede i provodi hladne jesenje noći.

„Hladno mi je, posebno noću. Srećom, iznad mene je ulična svetiljka koja osvetljava, pa se bar ne plašim. Nažalost, uništila sam sebe zbog kocke, stalno sam igrala na aparatima.“

Nekada je imala stabilan život. Radila je tri decenije u istoj firmi, ali nakon što je izgubila posao i zapala u dugove, sve se urušilo. Kockanje, koje je u početku bilo beg od stvarnosti, ubrzo je postalo njen najteži teret.

Jedini prijatelji – psi i mačka

Iako je automobil jedva funkcionalan, uskoro bi mogla da ostane i bez njega. Vlasnik vozila, koji joj ga je privremeno ustupio, mora da ga ukloni, što znači da bi žena ostala potpuno na ulici.

Ipak, odbija da napusti svoje ljubimce – nekoliko pasa i mačku koji su joj jedina porodica. Njih ne želi da ostavi ni po koju cenu.

Pomoć koja još nije stigla

Njen slučaj preuzele su lokalne socijalne službe koje pokušavaju da joj pronađu privremeni smeštaj – ali pod uslovom da uz nju mogu ostati i životinje.

„Nadam se da će mi neko pomoći. Nemam porodicu, zato sam se obratila socijalnim službama“, kaže.

I dok čeka rešenje, svaka noć na parkingu postaje nova borba sa hladnoćom, strahom i usamljenošću. Ipak, nada se da će neko prepoznati njen vapaj i pružiti ruku pre nego što izgubi i poslednji trag sigurnosti – mesto gde još može da sklopi oči.

