Novembra 24. ove godine navršava se 31 godina od nestanka 16-godišnje Gordane Kotevski u Australiji. Gordana je ćerka imigrantske porodice iz bivše Jugoslavije, a njen nestanak i danas ostaje neodgonetnut.

Poslednji tragovi

Dana 24. novembra 1994. godine, Gordana je završila kupovinu u Čarlstaunu, u Novom Južnom Velsu, i krenula na kratku stazu dugu manje od jednog kilometra do kuće svoje tetke. Od tog trenutka njen trag se gubi. Decenijama kasnije, svedoci su potresno ispričali da je Gordana nasilno odvedena od strane nepoznatog muškarca i ubacena u automobil. Uprkos brojnim istragama, apelu javnosti i višedecenijskim naporima policije, Gordana nikada nije pronađena, niti je iko osuđen za njen nestanak.

Mural u znak sećanja

Ispred tržnog centra u Čarlstaunu sada je postavljen mural dug 26 metara, delo umetnika Rubena Bautvuda. Mural je posvećen Gordani i predstavlja simbol sećanja i podsetnik da istina o njenom nestanku još uvek nije otkrivena. Na muralu se nalaze i leptiri, koji su Gordaninoj sestri Karolini posebno značajni: često su se pojavljivali u trenucima kada je mislila na sestru.

Na nedavnoj ceremoniji otkrivanja murala prisutna je bila i Gordanina majka, Pegi Kotevski, koja je rekla:

- Mural je prelep, ali za mene, kao majku, ovo je težak dan. Radije bih da je ovde pored mene nego na zidu. Za nas je kao da je nestala juče. Nikada ne postane lakše.

Istraga i nagrade

Slučaj Gordane Kotevski vodi posebna policijska jedinica Strike Force Arapaima, koja istražuje i dva druga nerešena nestanka devojaka s područja jezera Makvori iz istog perioda.

Policija i Vlada Novog Južnog Velsa nude nagradu od milion australijskih dolara (oko 560.000 evra) za informacije koje bi dovele do hapšenja i osude odgovornih. Paralelno, porodica Kotevski nudi više od 500.000 evra za bilo kakvu informaciju o Gordani. Pegi Kotevski je pozvala:

- Nadam se da će neko skupiti hrabrost i progovoriti. Nagrada je i dalje važeća.

Porodična priča

Gordana je rođena u Australiji, dok su njeni roditelji šezdesetih godina emigrirali iz Severne Makedonije u potrazi za boljim životom. Umesto obećane budućnosti, porodicu već tri decenije prati tragedija i neizvesnost u vezi sa sudbinom njihove ćerke.

