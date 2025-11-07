Slušaj vest

Britanski državljanin iranskog porekla, Šodža Šodžai (56), još 2014. godine uhapšen je u Španiji pod sumnjom da je držao grupu žena protiv njihove volje u luksuznoj vili nedaleko od Marbelje i da je sa njima imao najmanje sedmoro dece.

Obećanja o karijeri i luksuzu

Prema navodima istrage, Šodžai je većinu žena upoznao u Londonu, dok su studirale modni dizajn i pokušavale da započnu karijeru modela. Predstavljao se kao naftni tajkun, blizak prijatelj Baraka Obame, obećavajući im pomoć u poslu i luksuzan život u Španiji.

Policija je došla u njegovu vilu “Casa Saf” u brdima iznad Marbelje nakon što je jedna od žena prijavila nasilje u porodici. Tada su otkrili grupu od nekoliko žena, uglavnom u dvadesetim godinama, od kojih je devet podnelo prijavu protiv njega.

Marbelja Foto: antonio ciero reina / Alamy / Profimedia

„Pretnje, kontrola i emocionalno zlostavljanje“

Žene su, prema policijskim izvorima, tvrdile da su u vilu došle pod lažnim obećanjima, a zatim bile emocionalno i psihički zlostavljane, uz pretnje fizičkim nasiljem ako bi pokušale da odu.

Iako su mogle povremeno da izlaze, morale su to da rade uz pratnju zaposlenih. Jedna od žrtava navela je da im je Šodžai pretio odmazdom nad njihovom decom i porodicama ukoliko bi ga neposlušale.

Deca i žene premešteni u sigurne kuće

Žene i njihova deca, stara od devet meseci do sedam godina, prebačeni su u sigurne kuće u blizini Marbelje. Šodžai je, nakon ispitivanja, pušten uz kauciju.

Španska policija sarađivala je sa Skotland Jardom u prikupljanju dodatnih informacija, s obzirom da je većina žena u početku živela u Velikoj Britaniji.

Izgledale su srećno, ali su uvek bile pod pratnjom

Zaposleni u vili izjavio je za lokalne medije da „ne veruje da su žene bile zarobljene“, jer su, prema njegovim rečima, „svako jutro bez problema odlazile kolima da voze decu u školu“.

„Mogu samo da kažem ono što sam video tokom dana. Nemam pojma šta se dešavalo noću,“ dodao je.

Jedna komšinica, koja je želela da ostane anonimna, rekla je:

„Žene su bile vrlo mlade i prelepe, uvek besprekorno obučene u dizajnersku garderobu. Kada bi izlazile iz vile, uvek su bile u pratnji radnika koji su izgledali kao telohranitelji. Delovale su povučeno, nisu se družile sa komšijama. Iskreno, nisam mislila da su tamo zatočene, većina je delovala zadovoljno.“

Droga, novac i sumnjivi detalji

Španski mediji prenosili da su istražitelji u vili pronašli drogu, među kojom i Rohipnol, poznat kao „droga za silovanje“. Naređeno je da se na ženama obave toksikološki testovi.

U bizarnom obratu, pojedine žene i same iz bogatih porodica navodno su same plaćale kiriju od 6.500 funti mesečno za vilu u kojoj su živele.

Tajanstveni brak i poricanje optužbi

Poznato je da je Šodžai bio oženjen jednom od žena, 33-godišnjom Dankinjom i majkom dvoje dece, ali nije jasno da li se ona nalazi među onima koje su ga prijavile.

Šodžai je negirao sve optužbe, tvrdeći da su žene boravile u vili dobrovoljno i da su optužbe protiv njega „potpuno izmišljene“.

Nestao u toku suđenja

Sud u Malagi (Krivični sud broj 14) trebalo je da mu sudi 2019. godine godine, ali je proces odložen jer se Šodžai nije pojavio na ročištu.

Sud je potom izdao naredbu za hapšenje, a prema pisanju španskih medija, pretpostavlja se da je pobegao iz Španije u London.

Šodžai je ranije tvrdio da je žrtva „nameštaljke“ i da su žene izmislile optužbe kako bi ga opljačkale dok je bio u pritvoru.

U intervjuu za list Olive Press, milijarder je ispričao da mu je, tokom njegovog boravka u zatvoru, „opljačkana“ vila koju je iznajmljivao za 7.000 evra mesečno.

Tvrdio je da su žene odnele ogromne količine imovine, među kojom i:

50 persijskih tepiha,

četiri francuske tapiserije,

10 statua,

300 komada nakita od zlata i dijamanata,

15.000 evra u gotovini, kao i više umetničkih dela.

„Ne mogu da verujem, sve su spakovali u jednom danu, i to što meni obično traje mesec dana. Sve su odneli – šolje, peškire, knjige, baš sve“, izjavio je Šodžai.

Šokantni detalji optužnice/ilustracija Foto: Shutterstock, Profimedia

Šokantni detalji iz optužnice

Među navodnim žrtvama nalazi se njegova bivša supruga iz Danske (39), s kojom ima dvoje dece, kao i 21-godišnja devojka iz Kazahstana koja je, prema navodima tužilaštva, abortirala njegovo dete.

Takođe je optužen za zlostavljanje studentkinje iz Turkmenistana, koju je upoznao u Londonu kad je imala 20 godina i s kojom je takođe dobio dete.

Prema izjavi Tužilaštva Malage, Šodžai je nad ženama sprovodio potpunu kontrolu:

„Optuženi je održavao odnos dominacije i potčinjavanja nad svim ženama, uskraćivao im novac, primoravao ih na neželjene seksualne odnose i terao ih da uzimaju kontraceptivne pilule, antibiotike i druge supstance za smirenje.“

Takođe ih je, kako se navodi, primoravao da gledaju nasilne filmove pred sopstvenom decom, uz zabranu da plaču, pokazuju emocije ili razgovaraju bez osmeha.