Slučaj koji je šokirao Ameriku dospeo je pred sud: Devin Mičels (45), bivša glumica filmova za odrasle, optužena je da je ubila i obezglavila svog bivšeg partnera, Džonatana Viletea (47), čije je telo bez glave pronađeno u njegovom domu u Hendersonu, Nevadi, 2023. godine.

Prema tvrdnjama tužilaštva, Devin je zločin počinila kako bi mogla da živi sa njegovim sinom Devierom , za koga se kasnije i udala. Ovaj bizarni obrt učinio je njenog bivšeg partnera, ujedno i oca njenog novog supruga, njenim tastom, što je dodatno zaprepastilo javnost.

Foto: YouTube/COURT TV

"Ovo je budućnost koju je ona želela, i jedini način da je ostvari bio je da Džona skloni s puta,“ izjavio je zamenik okružnog tužioca Džon Đordani.

Majka žrtve pronašla je telo svog sina bez glave, preliveno hemikalijama i još uvek zadimljeno, navodi se u policijskom izveštaju.

Odbrana, s druge strane, tvrdi da je pravi ubica Deviere, koji je navodno napao svog oca iz ljubomore i besa, nakon što je Mičels zatražila razvod i želela da se pomiri s Džonatanom

Devin Mičels Foto: YouTube/COURT TV

„Deviere je bio izbačen, više nije imao mesto u toj vezi. Otac, kojeg je mrzeo, vratio se da mu uzme i dom i ženu,“ rekao je advokat odbrane Robert Draskovič.

Tužilaštvo je, međutim, opisalo Mičels kao hladnokrvnog ubicu odlučnu da fizički „odseče“ Džonatana iz svog života i života svog novog muža.

"Sve što mogu da kažem poroti je: ‘Vežite se, jer sledi divlja vožnja,’“ dodao je tužilac Đordani pre nego što je prikazao jezive fotografije tela žrtve.

Suđenje, koje je počelo ove nedelje, već je izazvalo ogromnu pažnju javnosti zbog morbidnih detalja, incestuoznih odnosa i bizarnih motiva iza ubistva.