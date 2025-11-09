Slušaj vest

Društvene mreže i "true crime" portali poslednjih dana bruje o priči koja zvuči kao zaplet iz mračnog trilera.

U centru Zagreba, u stanu koji je više od tri decenije bio zaključan, 2008. godine otkriveno je telo žene nestale još šezdesetih godina prošlog veka.

Reč je o Hedvigi Golik, penzionisanoj medicinskoj sestri, čiji je slučaj ponovo postao viralan zahvaljujući objavama na Instagramu, TikToku i portalima poput britanskog Unilad-a.

ilustracija Foto: Ukrinform / Sipa Press / Profimedia

Zagreb: Pronađena pred televizorom, sa šoljicom čaja

Kada su zagrebačke vlasti pokušale da dodele napušten stan, naišle su na prizor koji je ostavio sve bez daha. U fotelji, pred starim televizorom, sedela je mumificirana žena, pored koje je stajala šoljica čaja. Sve u prostoriji delovalo je kao da je vreme stalo — prašina, stare zavese, nameštaj iz 60-ih godina.

Stručnjaci su tada objasnili da telo nije istrulilo jer je stan bio savršeno zapečaćen, bez strujanja vazduha i vlage.

Hedviga je jednostavno nestala iz svakodnevice — niko je nije tražio, niko se nije pitao gde je.

Poslednji put viđena 1966. godine

ilustracija Foto: Jon Bower / Alamy / Profimedia

Prema dostupnim izveštajima, Hedviga Golik je poslednji put viđena 1966. godine i to od strane komšinice Katice. Živela je sama, bez porodice i bliskih prijatelja. Komšije su pretpostavile da se preselila i više se nikada nisu interesovale za nju.

Tek 2008. godine, tokom administrativnih radova u zgradi na Medveščaku, stan je nasilno otvoren. Tada je otkrivena istina – telo žene koja je u svom domu provela 35 godina, neprimećena od sveta.

Spor oko stana trajao decenijama

Prema pisanju hrvatskih medija, uključujući Jutarnji list i buka.com stan je godinama bio predmet sukoba među stanarima. Navodno su još početkom osamdesetih otplatili njen kredit i pokušavali da reše vlasničke odnose, ali su nesuglasice oko nasledstva sprečavale bilo kakvu intervenciju.

Tek kada je bilo neophodno ući u stan zbog etažiranja, komšije su odlučile da obiju vrata. Prizor koji su zatekle bio je toliko potresan da su odmah pozvale policiju i ekipe Zavoda za javno zdravlje.

ilustracija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ko je bila Hedviga Golik?

Hedviga je rođena krajem 1920-ih godina, a radila je kao medicinska sestra u Domu zdravlja na Trešnjevci. Bila je povučena, retko je razgovarala sa susedima i nije imala porodicu. Neki su tvrdili da su računi godinama bili plaćani iz zajedničkog fonda stanara.

Pojedini izvori navode da su je poslednji put videli početkom 70-ih, kada su po nju došla trojica mladića, i da je spominjala put u Makedoniju ili Rusiju. Ipak, ništa od toga nikada nije potvrđeno.

Zbunjujući detalji iz 2008. godine

ilustracija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Agencijski izveštaji iz vremena kada je telo otkriveno navode da je stan bio veličine između 13 i 18 kvadrata, kao i da je telo pronađeno na krevetu, a ne u fotelji, kako se kasnije pisalo. Postoji mogućnost da je Hedviga preminula prirodnom smrću, ali tačan uzrok nikada nije utvrđen.

Priča o njoj tada je potresla region, a danas, skoro dvadeset godina kasnije, ponovo se deli na mrežama — kao jeziv podsetnik koliko čovek može nestati iz sveta, a da to niko ne primeti.

