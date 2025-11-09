Katica je poslednji put videla komšinicu 1973. godine: Tri decenije kasnije policija je ušla u stan i sledila se od prizora
Društvene mreže i "true crime" portali poslednjih dana bruje o priči koja zvuči kao zaplet iz mračnog trilera.
U centru Zagreba, u stanu koji je više od tri decenije bio zaključan, 2008. godine otkriveno je telo žene nestale još šezdesetih godina prošlog veka.
Reč je o Hedvigi Golik, penzionisanoj medicinskoj sestri, čiji je slučaj ponovo postao viralan zahvaljujući objavama na Instagramu, TikToku i portalima poput britanskog Unilad-a.
Zagreb: Pronađena pred televizorom, sa šoljicom čaja
Kada su zagrebačke vlasti pokušale da dodele napušten stan, naišle su na prizor koji je ostavio sve bez daha. U fotelji, pred starim televizorom, sedela je mumificirana žena, pored koje je stajala šoljica čaja. Sve u prostoriji delovalo je kao da je vreme stalo — prašina, stare zavese, nameštaj iz 60-ih godina.
Stručnjaci su tada objasnili da telo nije istrulilo jer je stan bio savršeno zapečaćen, bez strujanja vazduha i vlage.
Hedviga je jednostavno nestala iz svakodnevice — niko je nije tražio, niko se nije pitao gde je.
Poslednji put viđena 1966. godine
Prema dostupnim izveštajima, Hedviga Golik je poslednji put viđena 1966. godine i to od strane komšinice Katice. Živela je sama, bez porodice i bliskih prijatelja. Komšije su pretpostavile da se preselila i više se nikada nisu interesovale za nju.
Tek 2008. godine, tokom administrativnih radova u zgradi na Medveščaku, stan je nasilno otvoren. Tada je otkrivena istina – telo žene koja je u svom domu provela 35 godina, neprimećena od sveta.
Spor oko stana trajao decenijama
Prema pisanju hrvatskih medija, uključujući Jutarnji list i buka.com stan je godinama bio predmet sukoba među stanarima. Navodno su još početkom osamdesetih otplatili njen kredit i pokušavali da reše vlasničke odnose, ali su nesuglasice oko nasledstva sprečavale bilo kakvu intervenciju.
Tek kada je bilo neophodno ući u stan zbog etažiranja, komšije su odlučile da obiju vrata. Prizor koji su zatekle bio je toliko potresan da su odmah pozvale policiju i ekipe Zavoda za javno zdravlje.
Ko je bila Hedviga Golik?
Hedviga je rođena krajem 1920-ih godina, a radila je kao medicinska sestra u Domu zdravlja na Trešnjevci. Bila je povučena, retko je razgovarala sa susedima i nije imala porodicu. Neki su tvrdili da su računi godinama bili plaćani iz zajedničkog fonda stanara.
Pojedini izvori navode da su je poslednji put videli početkom 70-ih, kada su po nju došla trojica mladića, i da je spominjala put u Makedoniju ili Rusiju. Ipak, ništa od toga nikada nije potvrđeno.
Zbunjujući detalji iz 2008. godine
Agencijski izveštaji iz vremena kada je telo otkriveno navode da je stan bio veličine između 13 i 18 kvadrata, kao i da je telo pronađeno na krevetu, a ne u fotelji, kako se kasnije pisalo. Postoji mogućnost da je Hedviga preminula prirodnom smrću, ali tačan uzrok nikada nije utvrđen.
Priča o njoj tada je potresla region, a danas, skoro dvadeset godina kasnije, ponovo se deli na mrežama — kao jeziv podsetnik koliko čovek može nestati iz sveta, a da to niko ne primeti.
