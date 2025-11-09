Slušaj vest

Otac Predrag Popović dirnuo je mnoge objavom kojom je čestitao rođendan svojoj baki, ženi koja je, kako je naveo, tri puta stajala u redu za streljanje i preživela. Uz čestitku za praznik Svetog Dimitrija, sveštenik je na Instagramu podelio i njene reči pune mudrosti i snage.

Čestitka oca Predraga Popovića upućena baki ubrzo je postala viralna, jer u nekoliko redova sabira sve – život, stradanje, veru, ali i ono najvažnije: poruku da čovek ne treba da bude drugome teret, već oslonac.

"Srećan vam praznik Sv. Dimitrija, a i mojoj baki rođendan. Što reče ona kad sam je pitao kako je, 'sine, izbroj samo do 90, pa ćeš se umoriti, a kamoli da živiš i preživiš'. A šta sve nije proživela... Samo da je tri puta stajala u redu za streljanje, pa dovoljno, a to je bilo samo prolazno dok je bila mala.

To nam je put krsta, svakome od nas. Neke bitke biramo sami, a neke same dođu. Kako god, moramo se boriti i svoj krst nositi, a zatim i drugima poneti krstove na svojim leđima.

otac Predrag Popović Foto: printscreen/instrgram/otac_predrag_popovic

Sve u svemu, čovek je krstonosac svog, a i drugih krstova, samo da mi ne budemo nečiji krst ili, pak, da se nekom ne navalimo na njegov, pa da ga satremo i pod težinom već tereta koji nosi. Takav teret Bog uzima sa opterećenog i onog rasterećenog uvodi u večno odmaralište, a teret njegov u dubine tartara baca.

Zato vodimo računa da ne budemo jedni drugima teret u životu! Što bi kad može i drugačije!?", napisao je otac Predrag Popović na Instagramu i podelio fotografije svoje bake sa slavljeničkom tortom, prenosi Blic žena.

Video: Cene pred Mitrovdan