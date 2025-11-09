Slušaj vest

Poplava dojava iz Torina naterala je Robertu Karasai da krene iz Sasuola kako bi lično proverila da li je beskućnik koga su mnogi videli zapravo njen sin Alesandro Ventureli, koji je nestao još 2020. godine. U samo nekoliko sati, više od 60 ljudi kontaktiralo je očajnu majku tvrdeći da su u centru Torina videli mladića koji neodoljivo liči na njenog sina.

„Neverovatno je“, rekla je Roberta za italijanske medije. „Primila sam na desetine poziva. Svi ga opisuju kao mladog muškarca s bradom, dužom kosom i tihim, pristojnim ponašanjem. Prilazi ljudima, ali ne traži novac, već hranu.“ Niko, međutim, nije uspeo da ga fotografiše, pa majka sutra kreće da ga traži u centru Torina, u blizini Duoma, Via Milano, Via XX Settembre i Galerije San Federiko. „Ostaću koliko god treba, nadam se da ću ga pronaći“, rekla je.

Pet godina potrage i nada koja ne jenjava

Alesandro Ventureli nestao je 5. decembra 2020. godine iz Sasuola, u provinciji Modena u Italiji. Toga jutra se probudio uznemiren, optuživši porodicu da ga „drži pod staklenim zvonom“. Posle kratke svađe, istrčao je iz kuće i nestao po pljusku — od tada mu se gubi svaki trag.

„Verujem da je moj sin bio manipulisan, možda od strane sekte u koju je upao i iz koje ne može da izađe“, govorila je Roberta više puta tokom godina. „Nekoliko dana pre nestanka bio je uplašen, govorio je da ga neko prati, bojao se da spava sam i legao bi pored mene. Stalno je ponavljao: ‘Osećam da me neko kontroliše.’“

Tokom pet godina pristigle su brojne dojave iz Italije i inostranstva, ali nijedna nije donela razrešenje. Sada, nova nada dolazi iz Torina - i majka kaže da će ostati dok ne sazna istinu.

