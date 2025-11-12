Slušaj vest

Godina 2016. ostala je upamćena kao jedan od najdirljivijih trenutaka u srpskom zdravstvu, kada je Institut za majku i dete u Beogradu primio donaciju od preko 700.000 evra. Ono što čini ovu priču posebnom jeste činjenica da donatori nisu bili poznate ličnosti, već Đuro i Ilinka Trifunović, bračni par srpskog porekla koji je zbog balkanskih previranja život nastavio u inostranstvu.

„Institut za majku i dete dobio je testamentom zaveštanu donaciju od 750.000 evra, koja je uložena u uređenje odeljenja i nabavku medicinske opreme“, glasila je tada vest koja je dirnula javnost.

Iz Kosova u Dalmaciju, pa u Kanadu

Đuro i Ilinka poreklom su iz Kosova u Dalmaciji, a u Kanadu su emigrirali nakon Drugog svetskog rata. Testamentom su svoju životnu ušteđevinu odlučili da ostave najmlađim pacijentima Instituta za majku i dete, čineći time najveću pojedinačnu donaciju zdravstvenoj ustanovi u Srbiji u poslednjih 30 godina.

„To je čin bez presedana. Ovako nešto nije zabeleženo u poslednjih 30 godina koliko radim u zdravstvu“, rekao je tada dr Radoje Simić.

Ljubav i posvećenost za života i posle njega

Bračni par Trifunović bio je u skladnom braku preko 55 godina. Aktivni članovi srpske dijaspore, pomagali su svom narodu i za života. Iako su imali rođake, unučiće i praunučiće, odlučili su da novac ne ostave porodici, već srpskoj deci.

Zahvaljujući njihovoj donaciji, Institut je tada potpuno obnovio Odeljenje dečije patologije, jedino takvo na Balkanu.

Rođaka bračnog para izjavila je za Kurir:

„Puno mi je srce zbog njihovog velikog dela. Ujak i ujna nisu imali dece, pa im je bila želja da pomognu upravo ovakvoj ustanovi.“

Život posvećen humanosti

Trifunovići su se u Kanadi bavili uzgojem živine, ali su i tu nastavili humanitarni rad. Ujak Đuro donirao je sredstva za izgradnju crkve u Hamiltonu, pomogao manastiru Hilandar nakon požara i mnogim drugim institucijama.

„Bio je veliki čovek i ponosna sam na njega“, dodala je rođaka, sumirajući život i delo para velikog srca.

