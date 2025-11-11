Slušaj vest

Potrebna je zaista dobra i velikodušna osoba da ponudi svoje vreme i pomoć kako bi se brinula o nekome drugom. Jedan čovek se takoreći našao na 'usluzi' svojoj supruzi u negovanju njene bake. Davao joj je podršku, bio je pun podrške i saosećanja ali je supruga ipak ostala iznenađena pa i razočarana konačnim ishodom.

Šta se desilo?

Naime, tokom poslednjih godina bakinog života, njih dvoje su se veoma zbližili, a unukin muž je zauzeo posebno mesto u njenom srcu. Baka je čak otišla toliko daleko da je u svoj testament uključila i njega, svog zeta, što je iznenadilo celu porodicu - pa čak i njegovu suprugu!

Međutim, kada je nasledstvo podeljeno kroz različite grane porodičnog stabla, ovaj par se našao u dilemi šta da uradi sa svojim delom. Njihove namere nisu bile iste, što je izazvalo napetost u odnosu, jer je muž ubrzo shvatio da, ma koliko njegovo ime bilo jasno upisano u testament, i njegova žena i njena porodica to nasledstvo i dalje smatraju isključivo njenim...

Videli smo da nasledstva mogu ili zbližiti porodice ili ih potpuno razdvojiti, ali se nadamo da će ova porodica biti primer onog prvog. Na kraju krajeva, oni su u braku već 10 godina, pa je vrlo verovatno da i onako žive po principu 'što je moje, tvoje je'.

Umesto da se fokusiraju na razlike u svojim željama i planovima, možda bi trebalo da obrate više pažnje na ono što im se poklapa - na ono što ih povezuje.

(Kurir.rs/Ona)

