Slušaj vest

Ako mislite da tajna dugovečnosti leži u egzotičnim dijetama i supernamirnicama, varate se. Najdugovečniji i najmudriji Srbi vodili su se jednostavnim pravilom – manje hrane, više duhovnog mira.

Njihova snaga nije dolazila iz preobilnih trpeza, već iz discipline, umerenosti i zahvalnosti.

Zato nije iznenađenje što su patrijarh Pavle, Vladeta Jerotići Nikola Tesla – trojica izuzetnih ljudi koji su obeležili vekove duhovnošću, znanjem i skromnošću – imali gotovo identičan pristup ishrani: jednostavan, ali duboko promišljen.

Skromnost kao način života: Patrijarh Pavle i njegova ishrana

Patrijarh Pavle Foto: Printscreen/YOutube/Agape - Aleksandar Gajšek



Patrijarh Pavle bio je poznat po tome što nikada nije trošio više nego što mu je potrebno, i nikada nije uzimao više hrane nego što može pojesti. Verovao je da je rasipanje hrane greh, i zato bi, kako se pričalo, pojeo svaku mrvicu sa tanjira, bez trunke razmetanja.

Njegova ishrana bila je gotovo monaška – jednostavna, čista i u potpunosti u skladu sa prirodom. Najviše je cenio koprivu, biljku koja se vekovima smatra lekovitom u srpskim manastirima. Od nje se pravila pita, čorba, salata ili dodatak drugim jelima.

Kopriva čisti krv, jača imunitet i obnavlja energiju, pa nije čudo što ju je patrijarh smatrao "hranom koja čisti dušu jednako kao i telo".

Njegov omiljeni doručak bio je paradajz sok i kuvana kopriva, jednostavan spoj koji simbolično pokazuje koliko je umerenost bila deo njegovog života.

Tesla: "Dva obroka dnevno su mi produžila život"

Nikola Tesla Foto: printscreen/X/@TheFigen_

Nikola Tesla, najpoznatiji srpski naučnik svih vremena, ishranu je smatrao osnovom svog genijalnog uma. Govorio je: "Ne možete očekivati da mašina dobro funkcioniše ako joj ne obezbedite odgovarajuće gorivo."

Tesla je bio gotovo asketski disciplinovan kada je reč o hrani – jeo je dva puta dnevno, ali uvek u isto vreme.

Njegov doručak bio je jednostavan, ali hranljiv: čaša mleka, jaja – naročito belanca – i pirinač. Verovao je da mleko i jaja pružaju čist izvor proteina, dok povrće donosi vitamine i ravnotežu. Posebno je voleo čorbu od luka i celera sa maslacem, jer se lako varila i "hranila um, ne samo telo".

Tesla je izbegavao meso, smatrajući da previše životinjskih proteina usporava misao. Govorio je da "mala količina hrane stvara lakoću i bistrinu", dok prejedanje "guši i um i volju".

Njegova filozofija bila je jednostavna: manje tanjira, više snage.

Vladeta Jerotić: Gladan mudrosti, ne hrane

Vladeta Jerotić Foto: Dragan Kadić



Akademik Vladeta Jerotić doživeo je duboku starost, a tajnu vitalnosti pronalazio je u umerenosti, duhovnom radu i svakodnevnom mentalnom vežbanju. Smatrao je da "neumerenost u jelu i piću nije samo loša navika, već duhovna slabost".

Jerotić je često govorio da čovek treba da bude "gladan i žedan, ali ne samo hrane – već Boga, smisla i pravde".

Njegova ishrana bila je simbol discipline i duhovne budnosti: malo hleba, čorba, voće i biljni čaj.

Svako jutro započinjao je ritualom mentalnog razgibavanja – učio je napamet stihove srpskih pesnika i ponavljao engleske reči, verujući da "um, kao i telo, mora svakodnevno da se hrani".

Tajna dugovečnosti: Jednostavnost, umerenost i zahvalnost

Ono što povezuje Teslu, Jerotića i patrijarha Pavla nije samo skromna ishrana, već odnos prema životu. Sva trojica su verovala da duhovni mir hrani telo bolje od svakog obroka, i da čovek koji jede svesno nikada neće biti rob navike.

Doručak im je bio obred zahvalnosti, trenutak tišine u kojem su se pripremali za dan. Njihova filozofija danas postaje sve aktuelnija: manje obroka, više svesti, manje stresa, više duše.

Naučna potvrda: Zašto umerenost produžava život

Brojne studije potvrđuju ono što su naši najmudriji sunarodnici intuitivno znali. Istraživanja sprovedena na Harvardu i u Japanu pokazala su da manji broj kalorija smanjuje rizik od bolesti srca, dijabetesa i demencije, i da umerenost stimuliše ćelije da se regenerišu.

Takav način ishrane naziva se "intermittent fasting" (periodični post), a upravo su ga Tesla i Jerotić praktikovali pre nego što je postao svetski trend. Njihova jednostavna praksa – dva obroka dnevno, bez prejedanja – danas se smatra jednim od najefikasnijih modela za dugovečnost.

Hrana je energija, ne uteha

Patrijarh Pavle, Tesla i Jerotić nas uče istoj lekciji – da hranu treba poštovati, a ne obožavati. Njihova filozofija ne podrazumeva odricanje, već poštovanje prema sopstvenom telu i duši. I možda je upravo u toj jednostavnosti tajna njihove izuzetne vitalnosti i unutrašnje snage.

Patrijarh Pavle je verovao da je greh baciti hranu, Tesla je smatrao da „manje obroka donosi više energije“, a Vladeta Jerotić da „neumerenost u jelu udaljava čoveka od duha“.

Zajednički imenitelj svih trojice? Svesnost – u tanjiru, mislima i svakom dahu.

(Kurir.rs/Direktno)

VIDEO: Zdrava ishrana joj je promenila život: