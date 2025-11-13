Slušaj vest

Fenomen kliničke smrti oduvek je izazivao veliko interesovanje među naučnicima, ali i širom javnošću. Mnogi ljudi koji su preživeli trenutke između života i smrti tvrde da su doživeli nešto "s one strane" – jaku svetlost na kraju tunela, osećaj mira, susrete sa preminulim voljenima ili pogled na sopstveno telo izvan fizičke perspektive.

Iako nauka još uvek nema konačan odgovor na to šta se zaista dešava u tim trenucima, iskustva onih koji su se našli na ivici smrti često duboko menjaju njihov pogled na život, umiranje i ono što možda sledi posle njega.

Žena koja je dva puta "prešla na drugu stranu"

Jedna žena iz Virdžinije, po imenu Debora Pram, doživela je čak dva iskustva bliske smrti i odlučila da podeli šta je videla s druge strane.

Prvi put se to dogodilo 1980-ih godina, tokom prevremenog porođaja njenog sina. Tokom tog dramatičnog događaja, Debora je imala opasno visok krvni pritisak, nizak broj krvnih zrnaca, probleme sa jetrom i napade. Dok su lekari pokušavali da spasu i njen i bebin život, Debora je doživela izvantelesno iskustvo i "gledala" šta se dešava sa plafona bolničke sobe.

- Odjednom se suština mog bića našla u uglu sobe i gledala sve odozgo. U tom trenutku zaista nisam osećala ništa. Bila sam potpuno ravnodušna, samo sam posmatrala situaciju i onda – ništa, ispričala je Debora u emisiji Tales of Resilience na YouTube kanalu, prenosi Unilad.

Lekari su je potom stavili u trodnevnu komu, jer su joj se vitalni organi gasili. Ipak, uspela je da preživi i oporavi se.

Drugo iskustvo bliske smrti

Dvadeset godina kasnije, Debora je ponovo bila na ivici smrti – ovaj put u teškoj saobraćajnoj nesreći. Ona i njen suprug vozili su se prema raskrsnici na zeleno svetlo kada je ugledala svetla koja su im išla u susret.

- Sledeće čega sam bila svesna bilo je da sam se našla u žutom prostoru, kao da sam upala u ogromnu posudu punu žutog pudinga. Bila sam potpuno okružena nekom vrstom žutog sjaja“, objasnila je Debora.

Debora je govorila o svojim iskustvima kliničke smrti Foto: Profimedia

Kao i tokom prvog iskustva, rekla je da nije osećala nikakvu fizičku povezanost sa sobom, već samo najdublji mir i tiho zadovoljstvo.

- Još uvek se osećam pomalo krivom zbog toga, ali nisam želela da se vratim. Ne znam gde sam bila. Onda sam se, nekako nevoljno, vratila u haotičnu scenu – muževe naočare su bile polomljene, krv mu je tekla niz lice i bio je vrlo bled, prisetila se Debora.

Tajanstveni dodir

U jednom trenutku, Debora je rekla da je osetila ruku muškarca koji ju je držao, ali njen suprug je tvrdio da niko nije bio pored nje u tom trenutku.

- To je uvek bila tajanstvena strana svega toga, dodala je Debora.

Oporavak nakon nesreće trajao je nekoliko meseci, ali je na kraju uspela da se potpuno izleči. Iako su njena iskustva ostala obavijena misterijom, Debora tvrdi da su joj ta dva susreta sa smrću zauvek promenila pogled na život i postojanje.

