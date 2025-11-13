Slušaj vest

Jedan 49-godišnji Nemac postao je tema dokumentarne serije „Armes Deutschland: Stempeln oder abrackern?“ („Siromašna Nemačka: na socijali ili na mukotrpnom radu?“), nakon što je otkrio da već dve decenije živi od socijalne pomoći i da nema nameru da se zaposli — osim ako mu plata ne bude barem 3.500 evra mesečno.

„Jednostavno sam previše kvalifikovan za tržište rada. O trenutnoj situaciji mislim isto koliko i o odeći – apsolutno ništa“, izjavio je u emisiji.

Muškarac odbija da radi Foto: Shutterstock

Iako je univerzitetski obrazovan, govori nekoliko jezika i potpuno je zdrav, ovaj muškarac kaže da rad za malu platu za njega nema smisla. Umesto posla, dane provodi pored jezera, u miru i bez obaveza.

„Rad mora biti adekvatno plaćen, u suprotnom to nije rad“, kaže on. „Razlog zašto ne želim da radim je jednostavan – previše sam skup, mogu previše da pružim ljudima. Nažalost, traže zamenljive robove.“

Prema njegovim rečima, posao sa punim radnim vremenom prihvatio bi jedino ako bi plata bila najmanje 3.500 evra bruto. „Ljudi treba da znaju šta dobijaju. Moj IQ je 147“, samouvereno dodaje.

Tokom razgovora u emisiji otkrio je i da nikada ne bi radio kao kontrolor u vozu: „Ne, to nema smisla. Taj posao je preslabo plaćen. Ne tražim prekvalifikaciju, tražim adekvatno plaćen posao.“

Na kraju je zaključio: „Talentovan sam i kvalifikovan. Nisam to sam birao, ali sam učio da bih nešto zaslužio. Naravno da ne tražim loše plaćen posao.“

