Kada su joj lekari rekli da će živeti još četiri do šest nedelja, Laura Pirs iz Engleske odlučila je da se ne pomiri sa tim. Nakon gotovo pet godina bez znakova bolesti, rak dojke joj se vratio – ovaj put u četvrtoj fazi. Metastaze su zahvatile jetru, pluća i kosti, a umesto agresivnog lečenja ponuđena joj je palijativna nega. Ipak, Laura nije želela da se preda.

Tiho vraćanje bolesti

Prvi put je obolela 2018. godine, kada joj je dijagnostikovan rak dojke drugog stadijuma. Tada je uspešno prošla hemoterapiju i zračenje, a kontrole su narednih godina bile uredne. Međutim, kako su se pregledi odnosili samo na dojke, metastaze u drugim organima prošle su nezapaženo.

Laura Pirs dva puta je pobedila rak dojke Foto: Printscreen/Instagram/lauralucy72

U avgustu 2023. godine otkrila je da joj je 85 odsto jetre zahvaćeno tumorom, a rak se proširio i na pluća i kosti.

"Bila sam toliko iscrpljena da sam mislila da je u pitanju umor", ispričala je Laura, majka šestoro dece — Meta (35), Vila (24), Hane (19), Alfija (17), Oskara (14) i Ivi (13).

"Vodila sam posao, bila u procesu razvoda, brinula o deci. Umor je zvučao logično. Rak mi nije bio ni na pameti", rekla je ona.

Potraga za šansom

Kada je čula da joj medicina više ne može pomoći, Laura je odlučila da potraži alternativu. Uz pomoć prijatelja došla je do klinike u Frankfurtu, gde radi dr Tomas J. Vogl, poznat po lečenju uznapredovalih tumora.

"Rekao mi je da niko u mom stanju obično ne bi bio tretiran. Ali dao mi je šansu", prisetila se Laura. Iako je znala da tretman nosi rizik, odlučila je da ga prihvati.

Lečenje koje napada tumor direktno

U Nemačkoj je započela TACE terapiju (transarterijska kemoembolizacija). Reč je o postupku u kome se lek ubrizgava direktno u krvne sudove koji hrane tumor, a zatim se dotok krvi blokira kako bi se ćelije raka "ugušile". Lečenje je bilo iscrpljujuće i izuzetno skupo, a tretmani su se ponavljali svakog meseca.

"Bila sam toliko slaba da nisam mogla ni da sedim. Moj bivši muž je putovao sa mnom i pomagao mi. Nisam znala da li ću se vratiti", rekla je Laura.

Tokom 11 meseci prošla je kroz 11 TACE tretmana, a posle svakog je rađen MRI. Rezultati su pokazivali postepeno smanjenje tumora za oko 10% po tretmanu, dok je tumor na plućima nestao već posle druge procedure.

Dr Vogl je za Newsweek objasnio: "Koristimo transarterijsku hemoperfuziju i TACE za različite organe – uglavnom jetru, ali i pluća, karlicu, mozak i ekstremitete."

Nakon TACE terapija, usledila je ablacija mikrotalasima, a rezultat je bio izvanredan.

Laura Pirs dva puta je pobedila rak dojke Foto: Printscreen/Instagram/lauralucy72

"To je bila savršeno izvedena procedura i savršen rezultat. Tumor u jetri više nije bio vidljiv", rekao je lekar.

Posle dijagnoze "šest nedelja života"

Tokom lečenja Laura je tri puta preživela sepsu. U pauzama između tretmana posvetila se jačanju organizma – menjala je ishranu, koristila terapiju kiseonikom, odlazila u saunu, uzimala suplemente i praktikovala mindfulness.

"Shvatila sam da moram da lečim i telo i um istovremeno. Da nije bilo toga, ne bih izdržala", priznala je.

Iako danas živi sa ascitesom i svakodnevno mora da drenira tečnost iz abdomena, funkcioniše samostalno. Poslednje kontrole iz 2024. godine pokazale su da nema aktivnih metastaza.

"Ne govorim da postoji čarobno rešenje. Postoji samo odluka. Ja nisam mogla da pristanem na odustajanje", rekla je Laura.

Povratak u život

Laura Pirs dva puta je pobedila rak dojke Foto: Printscreen/Instagram/lauralucy72

Danas Laura živi gotovo kao pre bolesti — trenira sa ličnim trenerom tri puta nedeljno, vozi decu u školu, kuva i vodi običan život.

"Više ne pokušavam da budem savršena. Samo želim da budem tu. To je dovoljno", rekla je za Newsweek.

Svoje iskustvo deli javno, jer želi da ohrabri druge obolele: "Ljudi moraju da znaju da postoji više opcija. Nisu sve dostupne svima, tačno. Ali ako ne znaš da nešto postoji – ne možeš ni da pokušaš da dođeš do toga."

