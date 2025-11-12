Slušaj vest

Japanski lekar Šigeaki Hinohara je lečio pacijente samo nekoliko meseci pre svoje smrti i pomogao u postavljanju medicinskih sistema zahvaljujući kojima su Japanci postali jedan od najdugovečnijih naroda na svetu. Gotovo do smrti, doktor Hinohara je radio u bolnici, lečio pacijente i predavao studentima na fakultetima.

Preminuo je 18. jula 2017, u 105. godini, a svetu je ostavio tajnu dugovečnosti.

Šigeaki Hinohara Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

DESET ZLATNIH SAVETA

1. Energija dolazi iz toga što se osećamo dobro

“Svi se sećamo kako smo kao deca, kada smo se zabavljali, često zaboravljali da jedemo ili spavamo. Verujem da možemo zadržati taj stav i kao odrasle osobe – najbolje je ne umarati telo s previše pravila, kao što su ručak i spavanje”, objašnjava dr Hinohara.

2. Čuvajte se gojaznosti!

Doktor Hinohara stalno je naglašavao da stotu dožive osobe koje nemaju višak kilograma, pa zato treba paziti na svoju težinu i fizičku kondiciju. Ne treba se opterećivati ishranom, ali ipak treba voditi računa da se ne prejedamo. On je, na primer, za doručak pio kafu, čašu mleka i sok od pomorandže sa kašičicom maslinovog ulja. Verovao je da je ovo ulje odlično za krvne sudove i kožu. Za ručak je jeo mleko i keks, a često je i preskakao ručak kada je bio prezaposlen. Za večeru je jeo povrće, ribu i pirinač. Dvaput nedeljno je jeo govedinu.

Šigeaki Hinohara Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

3. Planirajte unapred!

Hinohara je uvek imao pun raspored za godinu unapred, a čak je i planirao još više u budućnost. Tako se, kako je rekao, jako radovao Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. Nažalost je preminuo, ali njegov stav prema životu i planovima govori koliki je bio optimista, što je isto vrlo važna stavka za dugovečnost.

4. Ne morate da odete u penziju ako ne želite

“Nakon 65. godine počeo sam da volontiram. Predajem i obilazim pacijente, čak i po 18 sati na dan i uživam u svakom minutu svog posla”, govorio je Hinohara. Ukoliko čovek želi još da radi, neka radi. Ukoliko ne želi, neka ide u penziju i posveti se onome što želi da radi.

5. Delite znanje i veštine s drugima

Hinohara je godišnje održavao oko 150 predavanja. Predavao je svima – od dečice u školi do ozbiljnih biznismena i lekara. Uvek je stajao dok je govorio, a predavanja su mu trajala ponekad i po 90 minuta. Imao je običaj da kaže da ga stajanje čini snažnim.

Šigeaki Hinohara Foto: Printscreen/Youtube

6. Nemojte verovati svemu što kaže lekar

Doktor Hinohara je smatrao da lekari ne mogu da izleče svaku bolest i svakog pacijenta. Predlagao je ljudima, kada im lekar prepiše terapiju ili neki pregled, da ga pitaju da li bi to isto preporučio svojim bližnjima. Ukoliko bi odgovor bio negativan, zašto se izlagati bespotrebnom stresu i patnji? Verovao je da životinje i muzika imaju veliki uticaj u ozdravljenju, mnogo veći nego što to misli medicina.

7. Uvek koristite stepenice i nosite sami svoj prtljag

Kako biste ostali zdravi i vitalni, zaboravite na lift. Uvek i svuda idite stepenicama i trudite se da nosite svoj prtljag sa sobom. Hinohara je ceo život išao stepenicama i uvek po jednu preskakao. Stepenice i hodanje su svakodnevna vežba za vaše srce i celo telo.

8. Nadahnjujte se svaki dan, pronađite inspiraciju

Čitajte, pronađite u književnosti pisce koji vas nadahnjuju. Tako je činio i Hinohara. Za njega je najinspirativnija bila poema Roberta Brauninga "Abt Vogler". Ne morate se zadržati samo na književnosti. Slušajte muziku, uživajte u likovnoj umetnosti, šetajte u prirodi.

Šigeaki Hinohara Foto: Printscreen

9. Bol je misteriozna

Najučinkovitiji način da savladate bol je kroz zabavu. Kada se dete udari, objasnio je Hinohara, plakaće sve dok mu pažnju ne okupira nešto drugo. Tada će zaboraviti na bol. Tako bi trebalo da rade i odrasli ljudi. Bol treba utopiti u zabavi. Smatrao je da bi u bolnice trebalo dovesti terapijske pse i ostale životinje, kao i muziku koja će pomoći pacijentima da se nose s bolom.

10. Ne gomilajte materijalne stvari

“Ne trošite život na gomilanje materijalnog, jer ionako ništa nećete poneti sa sobom kad umrete”, jednostavan je bio Hinohara u poslednjem od deset zlatnih principa dugovečnosti.

