J.T. Klark, momak iz Oklahome, 22. januara 2020. godine pojavio se na malim ekranima u okvoru serijala "Život sa 300 kilograma" u društvu doktora Nova, koji čini neverovatne transformacije u izgledu kada su gojazni ljudi u pitanju. Tada 31-godišnji nezaposleni mladić, kog je izdržavala devojka, pojavio se u ordinaciji pomenutog lekara u Hjustonu sa čak 408 kilograma i odlučnošću da svoje telo i svoj život promeni.

1/7 Vidi galeriju J.T. Klark imao je 408 kilograma Foto: printscreen/youtube/Really, porintscreen/youtube/TLC

Važno je napomenuti da je J.T. imao i masivni limfedem na nozi, težak čak 45 kilograma, a koji je predstavljao progresivno, teško, hronično, dugotrajno i neizlečivo oboljenje, odnosno oticanje međućelijskog tkiva, gde se u međućelijskom prostoru nagomilava limfa, jer ne može da se odlije limfnom niti venskom cirkulacijom.

J.T. živeo sa devojkom, ona ubrzo raskinula sa njim

Kada smo upoznali J.T. -a 2020. godine, živeo je u skromnoj kući u Oklahomi sa svojim psom i tadašnjom devojkom Džesikom. Imao je 31 godinu (danas ima 35) i nije radio od svoje 25. godine, kada je dostigao čak 317 kg, jer više nije mogao fizički da izdrži i da stoji uspravno.

Džesika ga je finansijski podržavala i vodila domaćinstvo i uvek se trudila da J.T. ima dovoljno hrane, a on je vrlo otvoreno govorio o ovoj zavisnosti.

J.T. Klark Foto: porintscreen/youtube/TLC

"Ništa u mom životu ne može da se poredi sa tim kako se osećam dok jedem. Hrana je bolja od seksa za mene i svaki put kad uzmem zalogaj, kao da odem u drugi univerzum", izjavio je on za TLC svojevremeno.

J.T. je dostigao tačku gde je jeo gotovo neprekidno. Bio je svestan da bi mu srce moglo stati svakog trenutka, što ga je motivisalo da ode na iscrpljujuće putovanje do Hjustona kako bi posetio čuvenog dr Nova, koji je pristao da ga primi kao pacijenta. Preporučio mu je da se preseli u Hjuston, jer je konstantno putovanje tamo i nazad bilo previše naporno za njegovo telo i limfedem - zbog kog su svi bili veoma zabrinuti.

Džesika je u međuvremenu odlučila da raskine sa njim, jer joj je sve to bilo previše i želela je da se vrati svom uobičajenom životu.

1/5 Vidi galeriju J.T. Klark više od godinu dana od početka mršavljenja Foto: printscreen/youtube/Really

Operacija želuca, pa uklanjanje limfedema

Iako je to bio težak udarac za ovog mladog momka, skupio je hrabrost i volju i započeo rigoroznu dijetu uz propisanu terapiju, kako bi izgubio dovoljno kilograma za mogućnost operacije želuca. Sve vreme se oslanjao na pomoć i podršku dr Nova i rođaka koji ga je povremeno posećivao u rehabilitacionim centrima i u privremenom mestu stanovanja u Hjustonu.

Sve se, srećom, isplatilo, operacija i pridžavanje plana ishrane i fizičke aktivnosti čuvenog hjustonskog doktora, nakon samo godinu dana i uz mnoge izazove, J.T. je uspeo da izgubi ukupno oko 169 kg, pa je na tadašnjem merenju imao oko 223 kg. U međuvremenu je izgubio još oko 70 kilograma zadivljujućom posvećenošću.

J.T. Klark Foto: printscreen/youtube/Really

Sledeći korak bio je uklanjanje limfedema, koji je dodatno opterećivao njegovo telo.

Do februara 2023. godine, J.T. je bio spreman i za ovu zahtevnu operaciju, nakon koje je izgubio još oko 36 kilograma, čime se njegova masa smanjila na oko neverovatnh 125 kg.

Danas živi zdrav život i ima novu devojku

Danas J.T. izgleda bolje nego ikad. Njegove objave na društvenim mrežama su retke, ali prema ažuriranoj profilnoj fotografiji na Fejsbuku i drugim informacijama čini se da je u mnogo boljem stanju. U februaru 2024. godine, J.T. je objavio da je u vezi sa devojkom po imenu Emili Mahan.

(Kurir.rs/ Žena)

