Auto-stoperka koja je uspela da pobegne od ozloglašenog serijskog ubiceRoberta Bena Roadsa ponovo je ispričala svoje potresno iskustvo – uključujući i trenutak koji joj se urezao u sećanje kao znak da je smrt počela da je "gleda u oči".

Roads, kamiondžija koji je svoj kamion pretvorio u pokretnu sobu za mučenje, veruje se da je između 1975. i 1990. godine ubio i do 50 žena. Javnost ga pamti pod nadimkom Truck Stop Killer, jer su mu žrtve najčešće bile auto-stoperke, seksualne radnice ili mlade žene koje bi se zatekle same na odmorištima uz auto-puteve.

"Znala sam da nešto nije u redu"

U leto 1985. godine, tada tinejdžerka, a danas spisateljica, muzičarka i novinarka Vanesa Veselka, krenula je stopom kroz SAD. U tekstu za "GQ" prisetila se kako je svega nekoliko dana pre susreta s Roadsom na jednom odmorištu iz obližnjeg kontejnera izvučeno telo mlade auto-stoperke.

Nekoliko dana kasnije pokupio ju je muškarac koji je, iako naizgled pristojan, odmah odudarao od ostalih vozača kamiona. "Bio je viši i mršaviji od većine kamiondžija. Nije nosio farmerke ni majicu, nego urednu pamučnu košulju s rukavima smotanim iznad bicepsa. Kabina mu je bila najčistija koju sam ikad videla", prisetila se Veselka.

Jezivi trenutak preobražaja

Kaže da je u jednom trenutku Roads prestao da odgovara na njena pitanja. Tada je primetila nešto što ju je paralisalo: "Uspravio se na sedištu, lice mu se opustilo u izraz koji je bio istovremeno arogantan i potpuno prazan."

Foto: Printscreen/ YouTube/ Real Crime

Ubrzo nakon toga, spomenuo je mrtvu devojku čije je telo pronađeno nekoliko dana ranije. Zatim je skrenuo s puta, zaustavio kamion i izvadio lovački nož.

Kako je preživela

I dok je sve upućivalo na najgori ishod, Veselka je uspela da smireno razgovara s njim, da ga moli da razmisli, da ponavlja da "ima izbor".

"Rekla sam mu da neću ići u policiju ako mi se ništa ne dogodi. Govorila sam isto iznova, samo da nastavim da pričam. A onda me je pogledao i ja sam zanemela", ispričala je.

Tada je izgovorio samo jednu reč: "Beži." Veselka je istrčala iz kamiona i pobegla u šumu, gde je čekala dok nije čula da se kamion udaljio.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Real Crime

Uhapšen je 1990. godine

Robert Ben Roads uhapšen je u aprilu 1990. u Arizoni i optužen za teško seksualno nasilje i nezakonito zatočeništvo. Kasnije je proglašen krivim za ubistvo 14-godišnje Redžine Kej Volters i osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja.

Veruje se da je broj njegovih žrtava mnogo veći.

(Kurir.rs/ Index.hr)

