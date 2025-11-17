Slušaj vest

Stejsi Marklin iz Tenesija godinama je verovala da njena iscrpljenost, zaboravnost i smetnje u koncentraciji dolaze od napornog majčinstva. Trčanje za dvogodišnjim sinom Ganarom činilo se kao sasvim logično objašnjenje za manjak energije i “majčinski mozak”. Međutim, stvarnost je bila mnogo ozbiljnija - u 46. godini dijagnostikovana joj je rana Alchajmerova bolest, prenosi Daily Mail.

Bivša medicinska sestra ispričala je da su se prvi simptomi pojavili tokom trudnoće, ali ih je pripisivala hormonskim promenama i nedostatku sna. Kako su smetnje u pamćenju postajale sve izraženije, počela je da brka reči i da se teško priseća jednostavnih informacija.Zbog porodične istorije – njena baka je imala Alchajmerovu bolest – potražila je savet lekara, ali tada joj je rečeno da je bolest u tim godinama “vrlo malo verovatna”.

Nakon porođaja Stejsi je primetila da zaboravlja čak i osnovne stvari: “Često zaboravim rođendan sopstvenog sina. Čim me neko pita nešto što ne znam, obuzme me strah.” Problemi su ubrzo počeli da utiču i na posao. Ponekad nije mogla da se seti kolega s kojima radi svakodnevno. Uprkos početnim urednim nalazima magnetne rezonance i analiza krvi, dalja dijagnostika otkrila je povišene biomarkere karakteristične za Alchajmerovu bolest.

U oktobru 2024, nakon PET skeniranja, koje je pokazalo amiloidne plakove u mozgu, dobila je zvaničnu dijagnozu. Stejsi i njen suprug Erik prolazili su kroz šok i nevericu, pogotovo zato što se Alchajmer često smatra bolešću starije populacije. Stigma i nerazumevanje okoline otežali su im situaciju: “Ljudi misle da je to bolest starijih i teško im je da poveruju da mlada osoba može biti bolesna.”

Svesna da će bolest napredovati, Stejsi je počela da snima video-poruke svom sinu i porodici – male vremenske kapsule koje žele da sačuvaju uspomene. Uključila se i u novi tretman, lekanemab (Leqembi), terapiju koja uklanja amiloidne naslage iz mozga i može da uspori napredovanje bolesti u ranoj fazi. Infuzije prima dva puta mesečno i nada se da će biti među pacijentima kojima će lečenje pomoći.

Iako je put pred njom neizvestan, Stejsi nastoji da živi svaki dan zahvalno, okružena suprugom, sinom i pastorkom. Njena priča podseća koliko je važno prepoznati simptome demencije – čak i onda kada se čine kao nešto sasvim uobičajeno.

