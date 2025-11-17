Slušaj vest

Ponekad se u životu dogode stvari koje izgledaju nemoguće, ali se ipak ostvare. Takva je i sudbina sestara Nine i Natalije, koje su se posle skoro 25 godina razdvojenog života, velikih razdaljina i potpunog prekida svakog kontakta – ponovo pronašle. Uprkos svemu što im je život oduzeo, uspelo je ono što se činilo nedostižnim.

Detinjstvo obeleženo zanemarivanjem

Nina i Natalija potiču iz disfunkcionalne porodice. Njihova majka ih je 1997. ostavila same u stanu, što je dovelo do toga da im se oduzme starateljstvo. Nina se u razgovoru za ruski medij i danas sa mukom seća detinjstva:

"Pamtiću zauvek kako smo Nataša i ja živele na ulici, i zimi i leti. Sećam se kako smo se smrzavale, ali našim roditeljima nije bilo stalo. Oni su živeli svoj život".

Kada su prebačene u sistem socijalne zaštite, imale su samo tri i pet godina. Razdvojene su jer je Nataliji otkriven tuberkulozni proces. Ni boravak u domu, prema Nininim rečima, nije bio mnogo humaniji.

"U domu me gotovo nisu hranili. Davali su mi samo vodu razblaženu šećerom. Ne znam kako je Nataliji bilo", priseća se ona.

Ninino usvajanje i početak potrage

Sreća je, makar delimično, pronašla put do Nine. Španska porodica odlučila je da je usvoji, pa se devojčica iz Nižegorodske oblasti preselila u sasvim novu sredinu. Naučila je jezik, izgradila novi život, a sećanje na sestru postepeno je slabljalo.

Nina, usvojena bliznakinja, danas Foto: Printscreen/Instagram/petrovich_j

Sve se promenilo pre deset godina, kada je među starim dokumentima pronašla papire iz doma. Uz pomoć profesora ruskog jezika shvatila je da je u dom primljena zajedno sa rođenom sestrom – i tada je počela višegodišnja potraga.

Kontaktirala je emisiju "Ždi menja", obraćala se ljudima sa prezimenom koje je nosila u detinjstvu, a veliku pomoć pružila joj je i blogerka Julija Demina. U jednom trenutku, potraga je konačno dala rezultat – pronađena je Natalija.

Natalijin težak životni put

Za razliku od Nine, Natalijin život bio je mnogo suroviji. Nakon doma radila je kao molerka i pokušavala da formira svoju porodicu. Dugo je živela sa mladićem koji je iznenada preminuo, što joj je teško palo. Kasnije je započela vezu sa muškarcem romskog porekla, ali je ta veza donela još više tragedije.

"On ju je zatvorio u podrum na nekoliko meseci, tukao je i opijao. Govori se da je to radio kako bi joj oduzeo stan koji je dobila po izlasku iz doma", kažu ljudi koji su je poznavali.

Zlostavljanje je završilo gubitkom stana i ozbiljnim zdravstvenim posledicama. Danas se Natalija bori sa problemima vida, sluha, pamćenja i teško se kreće bez pomoći. Lokalna administracija potvrdila je da nema nekretninu u vlasništvu, ali da ima pravo na smeštaj iz posebnog fonda. Ipak, komisija o tome odlučuje svakih pet godina, a poslednji put joj je 2023. opet stigla odbijenica.

Život sa ujakom i borba za osnovne uslove

Natalija, zapostavljena bliznakinja Foto: Printscreen/Instagram/petrovich_j

Već dve godine živi kod 74-godišnjeg ujaka, jedinog člana porodice koji brine o njoj. U skromnom domaćinstvu sa spoljnim toaletom jedva uspevaju da obezbede osnovne potrebe. Ujakova mala penzija teško pokriva čak i najnužnije, a kamoli troškove lečenja ili terapija.

"Sada joj sređuju dokumenta za invaliditet, a zatim će je proglasiti i poslovno nesposobnom", kaže blogerka Julija Demina, koja i dalje pruža podršku sestrama.

U međuvremenu, ljudi dobre volje počeli su da pomažu – donose odeću, hranu i pokušavaju da ubrzaju medicinske procedure.

Emotivni susret preko video-poziva

Nina sada živi u Španiji, ima malo dete i ne može odmah da doputuje u Rusiju. Zato je organizovan video-poziv. Natašu su pridržavali da bi mogla da stoji, a susret je bio i potresan i nežan. Zbog problema sa pamćenjem, Natalija nije mogla da prepozna sestru, niti joj je bilo jasno zašto žena na ekranu ne govori ruski.

"Samo je ponavljala da je Nina jako lepa i da uopšte ne liče", rekli su oni koji su prisustvovali razgovoru.

I dalje čuva stare fotografije koje je godinama gledala pre nego što je izgubila deo sećanja.

Ninina nada u bolju budućnost za sestru

Nina čeka trenutak kada će moći da dođe i zagrli sestru. Mašta o tome da je odvede u Španiju, na lečenje, i da joj obezbedi život koji nikada nije imala. Nada se, kaže, da će "možda se dogodi još jedno čudo i Nataliji se bar deo zdravlja vrati".

