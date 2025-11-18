Slušaj vest

Decenijama je Mark Torp iz Norfoka živеo sa pitanjem bez odgovora – slikom plavog, bucmastog mališana koja je stalno menjala mesto u kući njegove majke. Stajala je pored njenog kreveta, završavala po policama, čak je jednom postala i motiv za tetovažu. A dečak sa fotografije nije bio ni Mark ni njegov brat.

Tek u 44. godini, uz pomoć britanskog TV programa "Long Lost Family", Mark je saznao ko je dete sa misteriozne slike. Priča koja se otvorila bila je toliko snažna da je rasplakala ne samo njega, već i gledaoce i čitavu ekipu emisije.

"Ovaj mali dečak godinama mi je bio najveća porodična tajna", kaže Mark danas.

Majčina mladost obeležena teškom odlukom

Dajana Torp, majka Marka Torpa Foto: Printscreen/m.ok.ru

Markova majka Dajan bila je izrazito emotivna, ali i povučena, kao da stalno nosi neki tihi teret. Kada je Mark imao pet godina, više nije izdržala i otkrila mu istinu: beba na fotografiji bio je njen prvi sin, koga je rodila sa 19 godina. Zbog pritiska svoje porodice, morala je da ga preda na usvajanje. U dokumentima je pisalo da se zvao Kevin, a nova porodica mu je kasnije dala ime Martin.

"Anđeo moj, mislila sam na njega svakog dana", govorila je Dajan sinu, rečenicu koju Mark i danas pamti.

S godinama je počeo da primećuje da se majka bori sa sve dubljom tugom. Danas veruje da je upravo prerano odricanje od deteta bilo koren te tihe depresije.

Posle majčine smrti odlučuje da krene u potragu

Dajan je preminula 2023. godine, a Mark je ubrzo shvatio da želi da pronađe brata o kome je godinama slušao samo u fragmentima. Samo nedelju dana nakon njene smrti doneo je odluku.

"Morao sam da ga pronađem. Hteo sam da znam ko je, kako je živeo, šta je doživeo. Ta mala fotografija bacila je senku na našu porodicu. Hteo sam da tu senku konačno pretvorimo u čoveka od krvi i mesa."

Ostavljeni brat Marka Torpa Foto: Printscreen/m.ok.ru

Produkcija emisije uspela je da pronađe Martina, tada 55-godišnjeg muzičara iz Glosteršira. Informacija da ga traži rođeni brat potpuno ga je iznenadila.

"Ludo… ali na dobar način", rekao je kada je čuo. Znao je da je usvojen, ali nikada nije razmišljao da bi negde mogao postojati biološki brat ili sestra. Kada su mu ispričali kroz šta je mlada Dajan prošla i koliko je mislila na njega, Martin nije mogao da zadrži suze: "To me je pogodilo pravo u srce".

Iako je godinama pokušavao da pronađe biološku majku, nikada nije došao blizu odgovora.

Prvi susret braće posle 50 godina

Kada su se Mark i Martin napokon sreli, emocije su bile snažne i sirove. Mark je prvi progovorio:

"Znam da je ovo za tebe ogroman šok. Ja sam taj koji je aktivirao bombu."

Mark Torp i njegov ostavljeni brat. Foto: Printscreen/m.ok.ru

Martin mu je uz osmeh koji je probijao kroz suze odgovorio: "Da, ali to je bomba puna svetlucavih šljokica."

Ubrzo su shvatili da dele sličan smisao za humor, vedrinu i način razmišljanja. Mark je odmah poželeo da brata odvede u Norfolk, da upozna porodicu i oseti mesto na kom je odrastao. Martin je bio jednako dirnut.

"Mislim da je Mark veoma dubok čovek. Jedva čekam da čujem sve njegove priče – ne samo o meni, već i o njemu samom."

Pogledajte video: Zanimljiva životna priča bake Milene