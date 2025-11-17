Slušaj vest

Franko Di Mare, poznati reporter i urednik italijanske državne televizije RAI Uno, tokom rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine radio je kao dopisnik sa terena. Jedan od njegovih zadataka odveo ga je u razrušeno sarajevsko sirotište, gde je u dimu i ruševinama ugledao devojčicu staru oko godinu i po dana. Taj susret bio je početak priče koja će zauvek obeležiti njegov život – devojčicu je ubrzo usvojio.

Di Mare je u to vreme bio prepoznatljiv po pribranosti pred kamerama, ali je uvek otvoreno isticao da ga je usvajanje deteta duboko promenilo. O Steli, kako ju je nazvao, govorio je retko i štitio njenu privatnost. Danas je ona odrasla žena, u svojim tridesetim, sa diplomom ekonomije.

Prvi susret u opkoljenom Sarajevu

Njihov prvi kontakt desio se 1992. godine, tokom jedne od njegovih reportaža. U razgovoru za Rai News prisećao se trenutka kada je ušao u zgradu sirotišta oštećenog eksplozijom.

Franko di Mare sa usvojenom ćerkom Stelom Foto: Printscreen

"Bio sam u Sarajevu i bomba je pala na sirotište. Video sam oči male devojčice i odmah smo se razumeli", rekao je.

Tada oženjen Aleksandrom, Di Mare je odlučio da devojčicu izvuče iz ratne zone. Uz podršku Crvenog krsta usvajanje je ubrzo postalo moguće, a između njih se formirala duboka emotivna veza. Govorio je da ga je upravo Stela u nekim trenucima života držala iznad tame.

"Imao sam 35 godina i Stela me je u određenom trenutku života spasila. Ona me je naterala da upoznam veru i da kažem da Bog postoji", priznao je.

Iako je njegov brak sa Aleksandrom kasnije prestao da postoji, oboje su ostali posvećeni devojčici.

Priča pretočena u književno delo

Iskustvo susreta sa detetom i godine koje su usledile opisao je u knjizi "Ne pitaj zašto". U njoj je veliki deo posvetio Sarajevu – gradu koji je, kako je govorio, postao deo njegovog emotivnog identiteta. Naglašavao je da su njegove korene činili i Napulj, gde je rođen, i Sarajevo, gde je mesecima svedočio solidarnosti ljudi pod opsadom.

Franko Di Mare sa usvojenom ćerkom Stelom, 1992. godine Foto: Printskrin

Roman prati izmišljeni lik italijanskog novinara koji 1992. stiže u Sarajevo rastrzan ličnim problemima, da bi u susretu s devojčicom pronašao potpuno novi smisao. Di Mare je isticao da nikada nije umeo racionalno da objasni zašto ju je usvojio – znao je samo da je to bio trenutak koji se ne može objasniti logikom.

"Kada sam u knjizi opisivao trenutak u kom smo moja ćerka i ja izabrali jedno drugo, urednica me je zamolila da tom opisu dodam više detalja. Ali, nisam mogao. Napisao sam tačno ono što sam u tom momentu osećao. Rekao sam da ne postoji niko na svetu ko bi mogao objasniti razlog zbog kojeg biramo jedni druge. Ne pitaj me za razlog, kazao sam joj. Uzvratila mi je osmehom i rečima: "Mislim da imamo naslov romana", ispričao je.

Poslednje godine i odlazak jednog od najcenjenijih italijanskih novinara

Franko Di Mare preminuo je 17. maja 2024. godine, u 68. godini, nakon duge borbe sa mezoteliomom. Italijanski mediji preneli su da je njegova smrt posebno teško pala Steli, koju je uvek nazivao najvećim darom svog života.

