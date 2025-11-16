Ovo su bile poslednje reči patrijarha Pavla: Medicinska sestra Mara sa VMA pamtiće ih dok je živa "Nakon što je ovo izgovorio usledio je kraj"
Patrijarh Pavle zauvek je sklopio oči 15. novembra 2009. Imao je 95 godina. Pred smrt nije izabrao kriptu u Sabornoj crkvi za svoj večni dom, ni mermernu grobnicu u Hramu Svetog Save na Vračaru, već malo crkveno groblje u Rakovici.
Skroman, jednostavan, riznica mudrosti i vrlina, patrijarh Pavle bio je omiljen u srpskom narodu. I vernici i oni kojima vera nije bliska rado prepričavaju anegdote iz njegovog života i često citiraju dve reči, koje su pretvorile u poučnu, vrednu izreku – "budimo ljudi", u simbol njegovog lika i dela, u svojevrsnu filozofiju.
Medicinska sestra Mara Tešić bila je u poslednjim trenucima uz patrijarha, a 12 godina nakon njegove smrti otkrila je šta je poslednje rekao i kako je izgledao pre nego što je zauvek sklopio oči.
Trebalo je da ga odvedem u crkvu
Za svoj dugogodišnji rad dobila je orden, a kako kaže, najveća nagrada joj je poznanstvo sa patrijarhom Pavlom, kao i patrijarhom Irinejom, te Germanom.
– Za vreme boravka njegove svetosti, na VMA je podignuta mala crkvica u kojoj je boravio kada god je mogao. Jednog dana, u toku praznika, moj zadatak trebalo je da bude da ga odvedem u crkvu. Ipak, našla sam se pred teskobom koju je, bez reči, uspeo da reši samo on – rekla je Mara za Objektiv 2021, prenosi Blic žena.
Uvek je pomagao
Kako je otkrila medicinska sestra, patrijarh Pavle je osećao druge oko sebe, i tačno je znao kako da im olakša muke.
– Trebalo je da ga presvučem, stavim u kolica i spustim dole u crkvicu. Međutim, meni je bilo toliko žao da ga u takvom stanju pomeram jer je zaista bio nemoćan i bolestan. Bila sam u žestokoj dilemi kako da odlučim da ga ne odvedem u crkvu kada je to čovek koji je ceo život posvetio veri i molitvi. U toj svojoj dilemi prišla sam krevetu i nisam ni izgovorila celu rečenicu, a on, uvek je znao sa kojim mislima dolazim kod njega – ispričala je Mara.
Poslednje reči patrijarha Pavla
Pre nego je umro, Mara je prišla patrijarhu i počela da priča. Postavila mu je pitanje, a onda je on izgovorio poslednje reči.
– Vaša svetosti, pomozite mi u nameri da rešim svoju dilemu. A on je samo rekao: "Nemojte me, Maro, umoran sam". To je bilo poslednje, usledio je kraj – otkrila je medicinska sestra poslednje reči 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve.
