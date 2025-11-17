Slušaj vest

Mara Favro (51), radnica u piceriji blizu Doline Suza u Italiji, krenula je 7. marta 2024. po završetku smene kući. Ipak, do nje nikada nije došla. Godinu dana italijanska policija nije uspela da sazna šta se sa njom desilo. Istina koja se krila iza Marinog misterioznog nestanka bila je strašna - ova žena pronađena je mrtva, daleko od mesta na kom je poslednji put locirana, sa polomljenim kostima. I dok tužilaštvo tvrdi da je reč o samoubistvu, Marina porodica ne prihvata tu informaciju kao istinitu - tvrde da je Mara ubijena.

Mara Favro godinu dana je u policijskim spisima bila vođena kao nestala osoba. Od 7. marta 2024. godine od nje nije bilo ni traga ni glasa. Marino telo pronađeno je idućeg proleća u jaruzi u Graveru, a prema prvim policijskim izveštajima ona je, navodno, izvršila samoubistvo. Njena porodica, pak, tvrdi da to nije istina. Sigurni su da je voljena majka, ćerka i sestra ubijena, i traže nastavak istrage koja će dovesti do istine.

Mara je, iz za sada nepoznatih razloga, navodno odlučila da iz picerije u kojoj je radila odlučila je da prečicom ide kroz šumu, i to izolovanim delom koji prolazi pored napuštene seoske kuće, poznate u tom kraju po tome što je često posećuju parovi. Prema podacima sa Marinog mobilnog telefona, tamo se zadržala više od dva i po sata, stalno koristeći mobilni telefon, sa nekoliko aktivnih aplikacija. Zatim, tišina.

Sumnja na samoubistvo

Porodica ne poriče da je Mara patila od bipolarnog poremećaja. Ne skrivaju da je bila na lečenju, te da je poslednji put posetila specijalistu u januaru 2024. godine, nepuna dva meseca pre nestanka. Psihijatar, koji je svoju medicinsku dokumentaciju dostavio tužilaštvu, tada nije identifikovao nikakve posebne promene kod Mare. Njeni simptomi nisu bili zabrinjavajući.

"Mara nije bila depresivna i nema dokaza koji ukazuju da je njena smrt bila samoubistvo", kategorični su članovi porodice.

Čak su je i komšije, koje su je videle u danima pre nestanka, opisale kao "veselu, nasmejanu, kako igra i čisti kuću dok pušta glasnu muziku". Porodica tvrdi da je taj profil ponašanja nespojiv sa samoubistvom.

Gde je nestao Marin mobilni telefon?

Ključno pitanje koje postavlja advokat Marine porodice odnosi se na rekonstrukciju njenog kretanja i nekoliko tehničkih elemenata koji nikada nisu istraženi.

Prema dokumentima, u noći svog nestanka, Mara se vraćala iz Kjomontea, gde je radila u piceriji, svojoj kući koja se nalazi u Dolini Suza. Marin telefon nikada nije pronađen. Upravo na tome insistira odbrana: potreba da se vrate digitalni tragovi i ispitaju sve poruke razmenjene na platformama koje nisu WhatsApp, a koje nikada nisu u potpunosti analizirane. Advokat takođe zahteva da se ispitaju uređaji dvojice muškaraca, od kojih nijedan nije pod istragom, a koji su navodno bili u kontaktu sa Marom te večeri. Telefonski zapisi pokazuju da ju je jedan od njih nekoliko puta zvao u satima neposredno pre njenog nestanka. Ovi detalji, kako smatra porodica, mogli bi da objasne neslaganja u rekonstrukciji.

Poslednjih nedelja, Kancelarija tužioca u Torinu je zahtevala da se slučaj obustavi, smatrajući da nema dovoljno dokaza koji bi potkrepili optužbu za ubistvo. Ali Marini rođaci ne odustaju. "Potrebna je nova istraga", ponavljaju, uvereni da istina još nije izašla na videlo i da zvanična verzija ostavlja previše "sivih zona".

Čudni pozivi u noći nestanka

Na telu žene, pronađenom godinu dana kasnije u jaruzi, nije bilo očiglednih znakova nasilja, ali je obdukcija pokazala brojne prelome koji ukazuju na pad sa velike visine, bez razjašnjenja da li je pad bio nameran, da li je bila nesreća ili je, u šta Marina porodica najviše sumnja, ona gurnuta. Štaviše, podaci sa mobilnog telefona koji pokazuju da je Mara bila u jednom delu grada, daleko od mesta gde je njeno telo pronađeno tek bi trebalo da budu ispitani, baš kao i potpuni nestanak njenog mobilnog telefona.

U noći nestanka Mara je primila nekoliko poziva od vlasnika picerije u kojoj je radila i od bivšeg kolege, čije se verzije njihovog kontakta sa njom ne poklapaju. Nijedan od njih dvojice za sada nije obuhvaćen istragom, ali nedoslednosti u njihovim iskazima i vremenska podudarnost komunikacije čine njihovu situaciju interesantnom za odbranu.

"Mara nije sebi oduzela život. Ne bi ostavila ćerku ili majku", ponavlja porodica. Veruju da je ona možda bila progonjena, gurnuta ili umešana u čin nasilja. Stoga su zamolili da slučaj ne bude arhiviran i da se istraga osloni i na telefonske zapise, snimke nadzornih kamera iz tog područja i rutu koju su pratili bazne stanice.

Pažnja porodice okrenuta je ka dvojici Marinih kolega. Vinčenco Milione, vlasnik picerije, i njegov bivši poslovni partner i pica-majstor Kozimo Espozito već su poznati policiji. Njihove verzije o kobnoj noći koje su ispričali policiji se ne poklapaju - naprotiv: Milione tvrdi da je te noći ostavio Maru živu i zdravu. Espozito je, međutim, govorio o tenzijama, svađama i čudnom ponašanju. Istina o Marinoj smtri za sada je obavijena tišinom. Dolina Suza ostaje između tuge i misterije. Mesecima kasnije, slučaj Mare Favro i dalje zbunjuje istražitelje i javnost. Slučaj, koji je izgledao kao da se bliži razrešenju, ponovo je ustalasao italijansku javnost. I možda će, kako se porodica nada, ponovo otvoriti put do istine o misterioznoj smrti ove žene.

