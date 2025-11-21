Slušaj vest

Tihomir Vanja Ostojić je sarajevski influenser i fotograf kojeg region prepoznaje po šaljivim videima sa mačkom Sabijom, poznatijom i kao Sabkom.

Ime Tihomira Vanje Ostojića na prvi pogled verovatno neće biti poznato mnogima, ali ljubitelji društvenih mreža sigurno su makar jednom naišli na njega ili neki njegov video.

Ovaj 43-godišnji Sarajlija, koji na društvenim mrežama objavljuje pod imenom @makaki82, i njegova mačka Sabija, poznata i kao Sabka, šaljivim snimcima u kojima ga ona napada i, kako sam kaže, „gleda kao u vrapca“, osvojili su čitav region, sakupivši više od 365 hiljada pratilaca i skoro 20 miliona lajkova na TikToku.

Tihomir je mnogo više od vlasnika „najzločestije mace na Balkanu“, kako mnogi tepaju Sabki. Kako je ispričao u nekoliko videa i podkasta, 1996. godine je kao četrnaestogodišnjak išao da bere trešnje u sarajevskom naselju Mojmilo. Samo godinu dana nakon kraja rata, mine su i dalje predstavljale ozbiljnu opasnost.

Tražeći trešnje, nagazio je na jednu minu, koja ga je odbacila na drugu. Vođen instinktom, pokrio je glavu rukama i u toj eksploziji izgubio obe šake.

„Izgubio sam ruke, mislio sam da sam mrtav i da su me zakopali“, ispričao je u podkastu Hype TV-a, prisećajući se strašnih trenutaka nakon što se probudio posle eksplozije.

Dok bi mnoge ova situacija odvela u teške misli, Ostojić je odlučio da motiviše druge svojom pričom. Pre nego što je u njegov život ušla Sabija, počeo je da se bavi fotografijom, uglavnom snimajući fotografije ulične umetnosti. Njegova dela prikazuju drugu, alternativnu stranu Sarajeva, koju nemamo često prilike da vidimo. Trebalo je da 2020. održi prvu samostalnu izložbu fotografija, ali su planove poremetili pandemija kovida i mere koje su usledile.

Najveću pažnju ipak je dobio u poslednje tri godine, kada mu je u život ušetala jedna belo-crna mačka koju je nazvao Sabija. Sve je počelo njegovom željom da udomi crnu mačku, ali je prijateljica njegove bivše devojke pronašla mače drugačije boje. Iako nije bila crna, bila je to ljubav na prvi pogled, a zanimljivo je i to da je ime dobila običnim nesporazumom.

„Ime je dobila po Sebiji Izetbegović, ali sam ja tada mislio da se ona zove Sabija, i tako je ostalo. Nastala je – Sabka“, ispričao je za Gracija.ba.

Njena ekscentričnost, skakanje po prozorima, zavesama i vratima, skidanje lampi, grickanje Tihomirovih stopala i ruku, rušenje otvorenih boca Koka-kole, uništavanje skupih televizora i njena luckastost osvojili su srca velikog broja pratilaca na društvenim mrežama. Njihovi video–snimci u kojima Sabka pravi dar-mar, dok Tihomir izmišlja nove psovke i nadimke neverovatnom brzinom, osvojili su Balkan, ostvarivši višemilionske preglede, a fanovi su postali Sabkoljupci.

Priča Tihomira Ostojića, njegove Sabke i još dva mačića koja su nedavno stigla u njihovu porodicu priča je o ljubavi čoveka i životinje koja prevazilazi mnoge prepreke i predstavlja inspiraciju da ništa nije nemoguće.

