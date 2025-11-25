Slušaj vest

Žena koja je godinama bila uverena da zagrobni život ne postoji tvrdi da je svoje mišljenje promenila u trenutku kada ju je pogodio grom. Elizabet Kron nalazila se ispred sinagoge u Hjustonu u Teksasu kada ju je, prema sopstvenom svedočenju, pogodio snažan udar groma.

Imala je samo 28 godina i bila majka dvoje male dece kada se 1988. dogodio događaj koji joj je, kaže, zauvek promenio život. Dok mnogi ljudi nakon udara groma opisuju ekstreman bol ili kratkotrajne vizije, Elizabet tvrdi da se sa njom dogodilo nešto sasvim drugačije - kao da je bila prenesena na drugo mesto.

Elizabet Kron Foto: printscreen/youtube/Coming Home

Hodala je ka sinagogi sa sinom i držala kišobran u ruci, kada je osetila da se u vazduhu događa nešto neobično. „Odjednom je postalo hladno, kao da u vazduhu zuji statički elektricitet. Pogledala sam ruku ispred sebe i pomislila: ‘Ovo je glupo, ne bi trebalo ovako da držim kišobran.’ Baš u tom trenutku - pogodilo me“, ispričala je u intervjuu za Coming Home na Jutjubu.

Trenutak kasnije, videla je sopstveno telo na zemlji. Bila je uverena da je umrla. „Čim sam shvatila da sam mrtva, pojavilo se svetlo. Bilo je živo, svesno… i želelo je da ga sledim“, priseća se. Svetlo ju je, kaže, odvelo na mesto koje je opisala kao „vrt“ - ne vrt kakav postoji na Zemlji, već savršeno, neopisivo lepo mesto koje je doživela kao raj.

Tamo je, tvrdi, upoznala Boga, ali kroz glas svog pokojnog dede, koji je preminuo godinu dana ranije. Prema njenim rečima, ponuđen joj je izbor: ostati u „vrtu“ ili se vratiti u život. „Sve je bilo tako savršeno… zašto bih se ikada vratila?“, pitala se. No onda joj je, tvrdi, rečeno nešto što je promenilo njenu odluku - nešto o njenoj budućnosti.

„Rečeno mi je: ‘Planirala si još mnogo toga u ovom životu. Imaćeš treće dete, devojčicu. Već je izabrala tebe i tvog muža za svoje roditelje.’ Mogla sam ostati tamo, ili se vratiti i završiti ono što sam započela.“

Elizabet je tada, kako kaže, odlučila da se vrati „i dovrši svoj zadatak“. Kad se probudila, dugo nikome nije ispričala šta je doživela, a kada je napokon podelila svoje iskustvo, mnogi joj nisu verovali. No ona je ostala pri svojoj priči - i nekoliko godina kasnije, zaista je rodila devojčicu.

(Kurir.rs/ Večernji.hr)

