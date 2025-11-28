Serena Keli bila je deo kultra Božja deca i udata za osnivača Dejvida Berga sa svega 3 godine

Slušaj vest

Pre nego što se Serena Keli uopšte rodila, njene šanse za normalan život bile su male, gotovo nikakve – rođena je u ozloglašenom kultu "Božja deca" i primorana da se uda za svog „dedu“.

Sa samo tri godine, Serena je obukla belu haljinu i „udala se“ za osnivača i propovednika kulta, Dejvida Berga, koji je bio 65 godina stariji od nje.

Rođena je u Bergovoj kući jer je on prethodno izabrao njenu stariju sestru da bude njegovo „izabrano dete“. Kada je saznao da je njena majka ponovo trudna, odlučio je da se i Serena pridruži kultu.

Pogledajte u galeriji fotografije kulta Božja deca:

1/6 Vidi galeriju Kult Božja deca Foto: printscreen/youtube/ Unfiltered Stories, printscreen/youtube/ProduccionesAurora

Berg je verovao i učio članove kulta da je Bog ljubav, a ljubav je seks, i da nema granica, bez obzira na godine ili vezu. Dok je Serena još bila u majčinoj utrobi, Berg je odlučio da je „pridobije“ i dokumentuje njeno odrastanje u publikacijama kulta koje su slate sledbenicima širom sveta, kako bi pokazala šta je moguće kada se dete „pravilno odgaji“.

Serena je rekla: „Berg je verovao da deca treba da budu seksualno uzbuđena u ranom uzrastu.“

Sa tri godine, majka ju je dala Bergu da mu bude „žena“.

„Moja majka me je zapravo dala Bergu za brak“, objašnjava Serena.

„Dao mi je prsten, imali smo celu ceremoniju i sve ostalo. Smatralo se ogromnom čašću. Svi su bili oduševljeni.“

„Upravo sam napunila tri godine, imala sam haljinu sa pufnastim rukavima i lutku. To mi je bilo posebno jer u kultu nema igračaka“, seća se ona.

Prsten koji je Serena Keli dobila kada se udala za Dejvida Berga Foto: printscreen/youtube/ Unfiltered Stories

Serena je odrasla u okruženju gde je seks bio svuda. Ona za Unfiltered Stories kaže da je to bio Bergin način da pripremi svoju decu.

„Žene bi snimale striptiz video snimke po kući“, dodaje ona. „Bilo je okupljanja gde bi dvanaestogodišnjaci, trinaestogodišnjaci, četrnaestogodišnjaci plesali ispred kuće, skidajući odeću, dok su odrasli aplaudirali.

Bila sam izložena svemu tome od malih nogu. Uvek je bilo strašno jer sam znala da ću na kraju morati da radim iste stvari.“

Serena je uskoro postala Bergova meta.

Rečeno joj je da će morati da ispuni „ženske dužnosti“ sa sedam godina, ali je bila zlostavljana čak i kao dete.

„Želeo je da bude sa mnom, to je bila neka vrsta 'dedinog maženja', što je zapravo bilo zlostavljanje dece“, kaže ona.

„Uglavnom u svom krevetu, dodirujući me i grleći. Srećom, tada nisam imala više od tri godine, ali je imao potpun pristup meni“, kaže ona za Cults to Consciousness.

Dejvid Berg je osnivač Sekte Božja Deca Foto: printscreen/youtube/ProduccionesAurora

Berg je imao još troje dece sa kojima je „bio oženjen“, a njegova majka je stalno podsećala Serenu kakva je to čast.

„Bila je ponosna, smatrala je to ogromnom čašću“, dodaje Serena.

Seksualno zlostavljanje je bilo uobičajeno u kultu – odrasli su eksploatisali dečake i devojčice. Serena tvrdi da su dečaci već od 12 godina bili primorani da imaju seks sa ženama srednjih godina, a deca su često hodala goli.

Da bi održao kontrolu, Berg je selilo članove kulta širom sveta, uključujući i Serenu.

Prvo je bila u Americi, a zatim se preselila u komunu u Japanu, daleko od roditelja.

Serena Keli danas Foto: printscreen/youtube/UnfilteredStories

„Živela sam sa dva člana kulta – muškarcem i ženom – koji su me dodirivali i tukli“, kaže Serena.

Godine 1989, kada je imala šest godina, premeštena je u Brazil i nikada više nije videla Berga, ali njeno mučenje nije prestalo.

Bila je „očišćena“ i podvrgnuta vojnim vežbama u pripremi za apokalipsu. Kada nije trenirala, čistila je ili skupljala novac.

Pet godina kasnije, Berg je umro, a njegova supruga Karen Zerbi je preuzela dužnost. Tokom narednih nekoliko godina, Serena je preseljena u razne zemlje Centralne i Južne Amerike.

Bekstvo i novi život

Sa 18 godina, Serena se vratila u Ameriku da živi sa majkom, ali je želela da pobegne od kulta. Kontaktirala je bivše članove kulta koji su joj ponudili mesto za spavanje i posao, i od tada je izgubila kontakt sa majkom.

„Pokušavala sam da izgradim život. Trebao mi je auto, stan... Nisam čak ni znala šta je bankovni račun“, kaže Serena.

Danas je Serena uspela da izgradi život – upisala se na Univerzitet Teksasa u Ostinu 2013. godine, gde je studirala korporativne komunikacije, a sada radi za kompaniju za video igre.

Osvrćući se unazad, Serena pokušava da vidi koristi od svojih iskustava:

„Ne budim se razmišljajući o svim užasnim stvarima koje su mi se dogodile. Budim se zahvalna što govorim tri jezika, što sam putovala u 42 zemlje, što sam dugo živela u 10 zemalja i što imam neverovatnu perspektivu na svet.“

Bonus video: Ispovest majke čije je dete ubila sekta