Odluka italijanskog suda da oduzme troje dece britansko-australijskim roditeljima koji su ih odgajali u izolovanoj kući u šumi, bez struje i tekuće vode, izazvala je žestoku raspravu u zemlji o alternativnim stilovima života i pravima dece. Ceo slučaj dospeo je u javnost nakon što je porodica završila u bolnici zbog trovanja pečurkama, piše The Guardian.

Kažu da žele da odgajaju decu "blizu prirode"

Nejtan Trevalion, bivši kuvar iz Bristola, i njegova supruga Ketrin Birmingem, nekadašnja instruktorka jahanja iz Melburna, kupili su 2021. godine ruinirano imanje u šumovitom području Palmolija, u regionu Abruco. Njihov cilj bio je da svoju tri ćerke — osmogodišnju Utopiju Rouz i šestogodišnje bliznakinje Galorijan i Blubel — odgajaju što bliže prirodi.

Nejtan Trevalion, Ketrin Birmingem Foto: Printskrin X

Porodica je uzgajala svoju hranu, koristila solarnu energiju i vadila vodu iz bunara. Deca su školovana kod kuće, okružena konjima, magarcima i kokoškama. Jednom nedeljno odlazili su u San Salvo, grad na jadranskoj obali, što je bio njihov glavni dodir sa spoljašnjim svetom.

Trovanje pečurkama i sudska odluka

Njihov život našao se pod lupom socijalnih službi u septembru prošle godine, kada je cela porodica bila hospitalizovana nakon što su pojeli otrovne pečurke koje su sami ubrali. Vlasti su potom sprovele istragu i utvrdile da je porodični dom „ruiniran, u užasnim higijenskim uslovima i bez neophodnih komunalija“, navodi se u sudskom dokumentu.

Prošle nedelje sudija za maloletnike u L’Akvili potvrdio je navode tužilaštva da su deca pretrpela "ozbiljna i štetna kršenja" svojih prava i naredio da budu oduzeta od roditelja. Policija ih je preuzela u četvrtak popodne i smestila u ustanovu pod upravom crkve. Majka je sa njima, ali oba roditelja imaju ograničen pristup deci, potvrdio je njihov advokat Đovani Andjeluči (Giovanni Angelucci).

"Uništavaju život srećne porodice"

U presudi se navodi da "porodica živi u stambenoj oskudici", da "nema društvene interakcije, nema stalnih prihoda", dok dom "nema sanitarne čvorove“, a „deca ne pohađaju školu". Otac Nejtan Trevalion opisao je oduzimanje dece kao "veliku bol u srcu" i "šok".

"Bila je to najgora noć u mom životu", rekao je za lokalni portal Il Čentro (Il Centro) dan nakon što su deca odvedena. Dodao je da su devojčice u ustanovi morale da spavaju u odvojenoj sobi od majke: "Ovo je najteža stvar. To je užasna situacija."

Za list La Repubblica izjavio je: "Živimo izvan sistema... to je ono za šta nas optužuju. Uništavaju život srećne porodice."

Advokat para najavio je žalbu, tvrdeći da izveštaj sudije sadrži „neistine“, posebno u vezi sa školovanjem dece.

Politička bura i reakcije

Slučaj je izazvao političke podele. Premijerka Đorđa Meloni izrazila je „zabrinutost“ i naložila ministru pravosuđa da ispita slučaj, dok je potpredsednik vlade Mateo Salvini ceo postupak uporedio sa otmicom. Sindikat italijanskih sudija (ANM) upozorio je na „zloupotrebu“ slučaja u političke svrhe, naglasivši da je odluka doneta na osnovu faktora koji se tiču bezbednosti dece, higijenskih uslova i obrazovanja.

Poznata italijanska sociološkinja Kjara Saraseno smatra da je situaciju teško proceniti: "Nema ničeg lošeg u želji da se pruži alternativno obrazovanje. Problem je u tome koliko su ta deca bila izolovana i kakvi su bili higijenski standardi", rekla je, dodajući i pitanje zašto socijalne službe nisu jednako ažurne u sličnim slučajevima: "Tolika siromašna deca žive u neadekvatnim kućama. U tim slučajevima se treba pitati: gde su socijalni radnici?"

Đuzepe Mašulji, gradonačelnik obližnjeg Palmolija, takođe je osudio oduzimanje dece.

"I sam sam otac, pa me ova situacija duboko potresla", rekao je za CNN, dodajući da veruje da bi se problem mogao rešiti ako bi porodica pristala da ispuni određene uslove, uključujući ponovno uvođenje tekuće vode i nedeljne sastanke sa lokalnom školom radi praćenja obrazovanja dece.

