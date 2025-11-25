Slušaj vest

Svima nam se barem jednom desilo da kada hoćemo da brzo zgužvamo ili pocepamo papir slučajno se posečeno o oštru ivicu. Obično je to samo bolna sitnica ali za Melindu Haurad (63) iz Misisipija, mali rez imao je ozbiljne posledice.

Naizgled bezazlen rez

Melinda se posekla dok je bacala hrpu kartona. Prvobitno je mislila da je rez bezazlen. Nanela je antibakterijsku mast i povredu prekrila zavojem.

„Moja ruka je izgledala loše“, rekla je Melinda za magazin People, uz fotografije koje je objavila na svom privatnom X-profilu.

Razlog ozbiljnosti situacije, kako objašnjava, leži u njenoj medicinskoj istoriji. Godinama je koristila lek sličan kortizolu, što je dugoročno oslabilo njenu kožu.

„Imam 63 godine, ali moja koža je vrlo tanka i rana se sporo mi ranice ili ogrebotine zarastaju. Zato sam znala da treba da zadržim zavoj preko nedelju dana“, rekla je ova žena.

Bol se pogoršava, ruka se ozbiljno inficirala

Nekoliko dana kasnije, ruka je počela da je jako boli. Bila je navikla na fizičke neprijatnosti i pokušala je da odloži skidanje zavoja. „Ako bih ga skinula prerano, rana bi se ponovo otvorila“, strahovala je Melinda.

Kada je konačno uklonila zavoj, primetila je da je ruka jako otečena i izgleda grozno.

Hitna reakcija

Kada je njen muž došao kući i video stanje ruke, odmah ju je odveo u hitnu pomoć. Melinda je završila na intenzivnoj zbog ozbiljne infekcije.

Posle obimnog tretmana antibioticima, otok na ruci je delimično splasnuo. Melinda je na svom X-računu napisala:

„Mnogi su me pitali kako je moja ruka. Mislim da je bolje.“