Bila je 1957. godina kada je Lorens Džozef Bejder, poznat kao Lari, trgovački putnik iz Ohaja, odlučio da se opusti u ribolovu na jezeru Eri. Tog marta, uprkos meteorološkim upozorenjima na oluju, Lari je ignorisao upozorenja. Ujutru je poljubio suprugu Meri Lu, ostavio troje dece (četvrto na putu) i otisnuo se na vodu.

Bio je iskusan ribolovac, ali tog dana priroda nije bila na njegovoj strani. Snažna oluja je zahvatila jezero. Njegov čamac je pronađen sledećeg dana – delimično oštećen, sa jednim veslom koje je nedostajalo.Od Larija – ni traga.

Tragedija ili beg?

Pretpostavljalo se da je stradao. Jezero je detaljno pretraženo, ali telo nije pronađeno. Iako je imao poreske dugove od oko 20.000 dolara, istraga nije ukazala na prevaru. Javnost je prihvatila zvaničnu verziju – Lari je stradao u nesreći.

Meri Lu je, kao udovica, dobila oko 40.000 dolara osigurane naknade, što joj je bar privremeno olakšalo finansijske brige.

Osam godina kasnije – novi identitet?

Sve se promenilo 1965. godine, kada je porodični prijatelj u Čikagu slučajno naišao na čoveka koji je neverovatno ličio na nestalog Larija. Predstavljao se kao Džon Fric Džonson – popularni TV i radijski voditelj iz Omahe, poznat kao komentator rvanja i uspešan strelac. Bio je u braku, imao dvoje dece, a godinu ranije mu je dijagnostikovan tumor zbog kog je izgubio oko.

Zaintrigiran, prijatelj je doveo i Lorensovu nećaku da ga vidi. Zajedno su ga suočili pitanjem: „Da li ste vi Lorens Džozef Bejder?“ Džonson je tvrdio da nije – da je odrastao u sirotištu i služio u vojsci 14 godina. Ipak, pristao je na uzimanje otisaka prstiju.

Rezultati su bili šokantni: Džon Fric Džonson i Lorens Džozef Bejder su ista osoba!

Amnezija ili planirani nestanak?

Psihijatri su analizirali njegov slučaj. Neki su tvrdili da je tumor mogao izazvati dugoročnu amneziju, dok su drugi govorili o mogućnosti podsvesti koja potiskuje identitet. Svi su se složili u jednom: Džonson nije glumio – zaista nije znao da je nekada bio Lari.

Javnost je ipak bila sumnjičava. Dugovi, iznenadni nestanak i novac od osiguranja bacili su senku na priču o amneziji. On je ubrzo izgubio posao, a mnogi prijatelji iz "novog" života su ga odbacili.

Porodične posledice

Njegov povratak izazvao je haos. Meri Lu je izgubila socijalnu pomoć i morala da vrati osiguranje. Prekinula je nedavnu veridbu i zatražila razvod. Sa druge strane, Džonsonova (druga) supruga ostala je uz njega, iako je njihov brak proglašen nevažećim jer nikada nije formalno raskinuo prvi.

Kraj priče – ovaj put konačan

Godinu dana kasnije, zloćudni tumor se vratio. Džonson/Bejder je preminuo 16. septembra 1966. u bolnici u Omahi, u 40. godini života.Pitanje da li je zaista izgubio pamćenje ili je vešto izveo dvostruki život nikada nije do kraja razjašnjeno. Ostaje kao jedan od najbizarnijih slučajeva identitetske misterije 20. veka.

