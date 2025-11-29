Jedne stvari se nikad ne odriču

Lajl (108) i Eleonor Gitens (107)zvanično su najstariji bračni par na svetu, a njihova priča o ljubavi, porodici i dugovečnosti osvojila je srca ljudi širom sveta. Par, koji zajedno broji neverovatnih 216 godina i 132 dana, nedavno je priznat od strane “Ginisove knjige rekorda” kao simbol dugog i skladnog braka.

Lajl i Eleonor upoznali su se davne 1941. godine na Univerzitetu Klark Atlanta, a venčali su se 4. juna 1942. u Brejdentonu na Floridi. Njihova ljubavna priča počela je u turbulentnim vremenima Drugog svetskog rata – Lajl je ubrzo nakon venčanja morao da se vrati vojnim dužnostima, a Eleonor je, tada trudna, nastavila život u Njujorku gde je počela da radi i prvi put upoznala Lajlovu porodicu.

"Morao je odmah da se vrati svojim dužnostima, ali ljubav je trajala“, priseća se Eleonor, dodajući da je u početku bila nesigurna da li će ga ikada više videti.

Lajl je služio u Italiji u 92. pešadijskoj diviziji, dok je Eleonor radila u firmi koja je proizvodila delove za borbene avione, a kasnije postala nastavnik i doktorirala urbano obrazovanje sa 69 godina. Njihov unuk, Hasani Gitens, ističe:

"Oni vole život i vole jedno drugo. Takođe su veliki ljubitelji dobre hrane i pića.“

Jedan od njihovih rituala koji traje decenijama jeste ispijanje čaše piva ili vina za ručak. Tokom pedesetih godina prošlog veka počeli su sa martinijem, a danas uživaju u meksičkom pivu Modelo ili čaši crnog vina, često pripremajući obrok zajedno – od morskih plodova do povrća.

"Baka i deda uvek su verovali u umerenost i jednostavne radosti života“, objašnjava Hasani.

Par je zajedno odgajao troje dece – Lajla, Anđelu i Ignu – i proveo veći deo života u Bruklinu, pre nego što su se tokom pandemije preselili na Floridu. Lajlu i dalje nedostaje Velika Jabuka, ali kako kaže, život na Floridi omogućava im mir i zajedničke trenutke.

Na pitanje o tajni dugog i srećnog braka, Eleonor jednostavno odgovara:

"Jednostavno smo se spojili. Volimo se.“ Lajl, u svojoj direktnoj maniri, dodaje: "Volim svoju ženu. Jednostavno je.“

Njihova priča je dokaz da ljubav, zajedništvo i male svakodnevne radosti – kao što je zajednički obrok uz pivo – zaista mogu biti recept za dug i srećan život.

(Kurir.rs/Najžena)

