Dana 12. juna 2025. godine, u stravičnoj avionskoj nesreći kompanije Air India život je izgubilo 260 osoba. Iz izgorele olupine izvučen je samo jedan preživeli, Višvaš Kumar Rameš (40), britanski državljanin indijskog porekla.

Dok ga javnost percipira kao "najsrećnijeg čoveka na svetu", za njega je čudo preživljavanja postalo izvor neizmerne patnje – teret ispunjen fizičkim bolom, dubokom psihološkom traumom i finansijskim slomom, piše The Economic Times.

Gotovo pet meseci nakon tragedije, njegova iscrpljujuća borba za povratak u normalan život tek je započela, otkrivajući složenu i bolnu stvarnost koja se krije iza novinskih naslova.

Kobni let AI171

Let AI171, koji je avionom tipa Boeing 787-8 Dreamliner saobraćao na relaciji od Ahmedabada do londonskog aerodroma Gatwick, tragično je okončan samo nekoliko sekundi nakon poletanja.

Prema preliminarnom izveštaju istražitelja, u avionu se desio kritičan kvar na sistemu za dovod goriva, što je uzrokovalo pad na zgradu medicinskog fakulteta. U nesreći je poginula 241 osoba u avionu – putnici i članovi posade – te još 19 osoba na tlu.

U haosu uništenja, iz olupine je, u stanju potpunog šoka, izašao samo Višvaš Kumar Rameš. Sedeo je na sedišru 11A, neposredno uz izlaz za nuždu, što mu je čudom spasilo život. Međutim, u toj tragediji je izgubio mlađeg brata Adžaja, koji je sedeo nekoliko redova dalje i za kog kaže da mu je bio "okosnica života i najveća podrška".

Nevidljive rane preživljavanja

Povratak u porodični dom u Lesteru nije doneo olakšanje, već suočavanje s posledicama koje su se pokazale jednako razornima kao i sama nesreća.

Višvašu je dijagnostikovan teški posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), a svakodnevicu su mu ispunila bolna sećanja i noćne more.

"Slomljen sam. Sedim sam u sobi, ne razgovaram sa suprugom ni sinom. Tragedija mi se neprestano vraća", poverio se medijima. Teške fizičke povrede ramena, leđa i kolena znatno mu otežavaju kretanje, zbog čega je u potpunosti zavisan od pomoći supruge Hiral. "Svaki dan je bolan za celu porodicu", ističe ona, opisujući kako njena svekrva, Višvašova majka, mesecima sedi ispred vrata, skrhana tugom zbog gubitka mlađeg sina.

Borba za pomoć i dostojanstvo

Osim emocionalne i fizičke patnje, porodica Rameš suočila se i s potpunim finansijskim slomom. Njihov porodični posao s ribolovom u Diuu, koji je Višvaš vodio zajedno s bratom, u potpunosti je propao. Avio-kompanija Air India isplatila mu je privremenu odštetu u iznosu od 21.500 funti (oko 25.000 evra), što njegovi pravni zastupnici smatraju neadekvatnim s obzirom na kompleksnost njegovih dugoročnih potreba. Njegov portparol, Rad Seidžer, javno apeluje na kompaniju da obezbedi celovit paket pomoći koji bi pokrio troškove specijalizovanog psihološkog lečenja, fizikalne rehabilitacije i obezbedio finansijsku stabilnost porodice.

Dodatni problem predstavljaju birokratske prepreke unutar britanskog sistema javnog zdravstva (NHS), koji nije opremljen za pružanje hitne i visoko specijalizovane nege kakva je Višvašu neophodna.

