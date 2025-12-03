Slušaj vest

Bet Tomas imala je samo šest godina kada je pred kliničkim psihologom, na snimku, priznala da bi ubila svoje usvojitelje i rođenog brata ako bi joj se ukazala prilika. Njeni usvojitelji, Tim i Džuli Tenet, bili su toliko uplašeni da su je noću zaključavali u sobu — bojeći se šta bi mogla da uradi.

Nisu znali da je Bet preživela monstruozno nasilje svog biološkog oca, sve dok nije počela da govori na terapiji. Tek tada počinje njen dug i bolan proces izlečenja.

Ovi snimci, kasnije prikazani u dokumentarcu HBO-a “Child of Rage” (Dete besa) iz 1990. godine, pokazali su svetu razmere užasa koje je jedno dete moglo da preživi.

1/8 Vidi galeriju Bet Tomas je najjezivija devojčica na svetu. Zbog zlostavljanja u najranijem dobu imala potrebu da zlostavlja ljude Foto: printscreen/youtube/Assaf Kintzer

Tragičan početak života

Majčina smrt i prepuštanje nasilniku

Veruje se da je Bet rođena oko 1982. godine u Sjedinjenim Državama. Kada je imala samo godinu dana, njena majka je umrla, ostavljajući Bet i njenog novorođenog brata Džonatana na milost i nemilost biološkom ocu — sadisti koji je zlostavljao decu i fizički i seksualno.

Mesecima je mučio Bet. Kada je nije povređivao, zanemarivao ju je. Isto je radio i njenom bratu.

Tek u februaru 1984. godine socijalne službe su reagovale i deca su oduzeta ocu.

Usvajanje koje je postalo noćna mora

“Normalna i zdrava” deca — sa tajnom koju niko nije znao

Bet Tomas je najjezivija devojčica na svetu Foto: printscreen/youtube/Assaf Kintzer

Tim Tenet, metodistički pastor sa američkog Juga, i njegova supruga Džuli, godinama su pokušavali da dobiju dete. Kada su im rekli da postoji dvoje “zdrave i normalne” dece za usvajanje, nisu ni sanjali šta zapravo dolazi u njihov dom.

Bet je tada imala 19 meseci, a Džonatan samo sedam.

Vrlo brzo počelo je ponašanje koje će šokirati i terapeute i Amerikance.

Mali psihopata? Devojčica bez savesti

Ubijanje životinja i pokušaji ubistva brata Kao veoma mala, Bet je ubila celo leglo ptića uprkos molbi svoje usvojiteljke da to ne radi. Potom je počela da zlostavlja brata — i fizički i seksualno. Više puta je pokušala da ga ubije. U jednom slučaju, razbila mu je glavu o beton.

Bet Tomas je najjezivija devojčica na svetu Foto: printscreen/youtube/Assaf Kintzer

Otvoreno je govorila da želi da ubije brata, kao i usvojitelje. Pored brutalnosti, masturbirala je opsesivno, često na javnim mestima. Usvojitelji su bili užasnuti i prinuđeni da je noću zaključavaju kako bi zaštitili sebe i Džonatana.

Dijagnoza koja objašnjava sve: RAD Šta je reaktivni poremećaj vezivanja?

Betin slučaj bio je toliko ekstreman da joj je dijagnostikovan reaktivni poremećaj vezivanja (RAD) — stanje tipično za decu izloženu teškom zanemarivanju i nasilju.

Ovaj poremećaj pogađa decu koja nikada nisu razvila emocionalnu vezu sa starateljima i često se manifestuje hladnoćom, agresijom i nedostatkom empatije.

Šokantne ispovesti u dokumentarcu “Child of Rage”

“Nožem. Noću. Da me ne vide.”

Bet Tomas je najjezivija devojčica na svetu Foto: Printscreen YouTube

Tokom sesija sa psihologom dr Kenom Megidom, Bet prvi put počinje da otkriva razmere užasa koje je preživela.

Njeni odgovori bili su jezivi:

Kako bi ubila svoje usvojitelje?

– “Zabola bih ih nožem.”

Zašto noću?

– “Ne volim da me gledaju dok to radim. Ali mogu da osete.”

Otkrila je da je seksualno zlostavljala brata:

– “Povređivala sam ga. Pritiskala. Šutirala.”

A onda — najgnusnije detalje o ocu:

– “Dodirivao mi je vaginu dok nije prokrvarila. Tukao me je. Nije me hranio.”

Sve to kada je imala jedva godinu dana.

Kontroverzni tretman i novi dom: Terapeutkinja koja je vodila ekstremnu terapiju

Nakon prvog dela terapije, Bet je bila premeštena u program kojim je rukovodila Kanil Votkins — terapeutkinja poznata po izrazito strogom, kontroverznom pristupu.

Bet je morala da traži dozvolu za sve — od odlaska u toalet do jela. Spavala je u zaključanoj sobi.

Paradoksalno — upravo joj je taj režim doneo napredak. Počela je da oseća krivicu, da razvija empatiju i da kontroliše emocije.

Tokom lečenja, Bet je usvojila druga porodica — Nensi Tomas, kod koje je nastavila da napreduje.

Neobičan kraj priče: od “Deteta besa” do medicinske sestre

Bet je završila Univerzitet Kolorado i postala medicinska sestra. Radila je u bolnici u Arizoni, a kasnije volontirala u programu za pomoć deci iz usvojeničkih i hraniteljskih porodica.

Ironično — danas brine o bebama, deci kakva je i sama nekada bila.

Bet Tomas nekad i sad Foto: Printscreen YouTube

Kontroverze

Ali iako ovo može izgledati kao bajkoviti kraj za bivše „Dete besa“, neki smatraju da je Betina uspešna terapija anomalija — posebno zato što ju je lečio sada kontroverzni Konel Votkins.

Godine 2001, Votkins je proglašena krivom za nemarno zlostavljanje deteta u vezi sa smrću desetogodišnje devojčice o kojoj je brinula, Kandis Njumejker. Devojčica je ugušena tokom pseudonaučne prakse „terapije vezivanja“ pod nazivom ponovno rađanje, koja je uključivala uvijanje deteta u ćebad i guranje jastucima kako bi se simulirao osećaj rođenja. Votkins je osuđena na 16 godina zatvora, ali je uslovno puštena nakon sedam godina.

