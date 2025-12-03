Slušaj vest

Tokom prvih 15 godina života, Ben Šenton živeo je u apokaliptičnom kultu koji je verovao da će se svet uskoro okončati. Umesto toga, jednog dana pojavila se policija i odvela ga u svet koji mu je bio potpuno nepoznat — u stvarni svet.

Život sakriven iza ograde

U njihovom domu na obali australijskog jezera Lejk Ildon, sakrivenom iza gustog rastinja i bodljikave žice, sedmoro dece u istim uniformama i sa izbeljenom plavom kosom završavalo je jutarnju hatha-jogu kada su čuli buku na stepenicama.

U sledećem trenutku, uniformisani policajci upali su u prostoriju, sakupili decu i ubrzo ih izveli iz kompleksa koji se prostirao na pet jutara. Za 15-godišnjeg Bena to je bio početak stvarnosti koju će godinama učiti da razume.

Do tog avgusta 1987. godine, njegov svet oblikovala je En Hamiltn-Bajr, glamurozna i harizmatična instruktorka joge koja je kasnih 1960-ih ubedila svoje sledbenike da joj se pridruže u kultu koji je nazvala "Porodica". Članovi su verovali da je En reinkarnacija Isusa Hrista i da će, kada svet nestane, oni biti ti koji će prevaspitati preživele.

Pravila: "Neviđen, nečut, nepoznat"

Ben i ostala deca učeni su da je En njihova majka. Naučila ih je da izbegavaju strance i, ako im se neko približi — recimo na obali jezera — da slede mantru "Ne vidim, ne čujem, ne znam".

Ben Šenton, En Hamilton i kult Porodica

"Bilo je vrlo jasno: ne govoriš ništa nijednoj osobi koja nije član sekte. Ako bih imao bilo kakvu interakciju sa njima, pregledao bih u glavi šta sam rekao da proverim da li sam otkrio nešto što ne smem," kaže Ben.

Njene bliske saradnice, poznate kao "tetke", brinule su o deci. Budili su se u 5 ujutru u spavaonicama i imali nepromenljivu rutinu: joga, meditacija, časovi, joga, meditacija, domaći, krevet. Iako je u trenutku upada policije bilo svega nekoliko dece, nekada ih je bilo 28.

Kazne, oskudni obroci i stalni strah

Deca su jela skromne vegetarijanske obroke i često bivala kažnjavana. "Tetke" su im gurale glave pod vodu ili držale ruke iznad plamena sve dok se ne bi opekli, dok ih je En -kada nije putovala, znala tući štiklama.

"Samo gledanje toga bilo je dovoljno da ostavi ozbiljne emocionalne ožiljke," kaže Ben dok atmosferu opisuje kao "goli strah".

Droge kao sredstvo kontrole

En je kontrolu održavala i pomoću droge. Deca su stalno dobijala sedative, poput Mogadona i Valijuma. Odrasli i stariji tinejdžeri morali su da uzimaju LSD na redovnim ceremonijama koje su se zvale "pročišćenja" - En je verovala da će im to pojačati posvećenost.

Iako Benu detinjstvo nije bilo prijatno, nije znao za drugo.

"Kada detetu stvoriš stvarnost, ono nema referentne tačke. Nije postojala nikakva druga priča," seća se Ben.

Sve se promenilo onog dana kada je policija stigla.

Prva noć u slobodi

Te prve noći daleko od jezera Ildon, Ben je ležao u krevetu i u glavi prelistavao sve što je toga dana rekao, u strahu da je otkrio nešto zabranjeno. Onda je shvatio — više nije važno. Ne vraća se En.

"Mislim da sam prvi put u životu shvatio da sam slobodan," kaže.

Pravi šok tek je sledio

Ben je tada saznao da mu majka nije En, već "tetka" koju nije voleo, po imenu Džoj. Deca nisu bila njegova braća i sestre - neka su bila potomci članova kulta, a druga usvojena siročad. Imao je 15 godina, a ne 14, kako su mu govorili. A En, naravno, nije bila reinkarnacija Hrista.

Ben Šenton, En Hamilton i kult Porodica

"Sada pokušavam da shvatim: "Pa dobro, ovaj svet u kojem sam - koja su njegova pravila? Kako da funkcionišem, šta da radim?" kaže.

Borba da se uklopi

U školi se teško uklapao. Kada su tri popularna dečaka pokušala da ga prime u svoje društvo, odbijao ih je. Nije ni čudo — decu u "Porodici" razdvajali su ako bi pokazala znakove međusobnog zbližavanja, pa prijateljstvo nije poznavao.

A i da jeste, teško bi pronašao zajedničke teme.

"Često kada gradiš prijateljstvo sa nekim, imate zajedničku osnovu, zajednička interesovanja ili slična mišljenja. Ja nisam imao ništa od toga," priča Ben.

Upao je u depresiju, a tokom školskog putovanja kroz centralnu Australiju 1988. došao je do tačke pucanja. Dok je plakao, prišao mu je nastavnik i rekao:

Ben Šenton, En Hamilton i kult Porodica

"Trebaće vremena. Moraćeš da naučiš kako da se povežeš sa njima. Oni su otvoreni za to, ali posao je na tebi," rekao mu je nastavnik.

Ben je to shvatio ozbiljno. Počeo je da proučava ljude, njihovo ponašanje i posledice njihovih postupaka.

Preselio se iz doma za decu u hraniteljsku porodicu i počeo da ide u crkvu. Postepeno se uklapao u novi svet. Kasnije se oženio i dobio dvoje dece, danas tinejdžera od 18 i 20 godina. Zaposlio se u IBM-u, gde radi već 22 godine.

Ponovni susret sa majkom

Postao je blizak sa bakom - majkom svoje majke. Džoj je živela u inostranstvu, ali je dolazila kada bi mogla. Godine 2006. slučajno su se i ona i Ben pojavili kod bake u isto vreme.

Nisu razgovarali još od trenutka kada je Ben saznao istinu, gotovo dvadeset godina ranije. Tada mu je rekla: "Nemoj nikada da se usuđuješ da mi se pojaviš na pragu, zalupiću ti vrata pred nosom."

Ali vremenom se promenila, a Ben je kroz veru naučio da prašta.

"Dala je En reč da neće stupati u kontakt sa mnom. To nije značilo da nije bilo brige, želje za odnosom ili ljubavi," iskren je Ben.

Ben Šenton, En Hamilton i kult Porodica

Džoj je ostala bliska sa En, ali je od tada održavala kontakt i sa Benom.

Poseta En u domu za stare

Tokom posete 2012, Džoj je pitala Bena da li bi je pratio u posetu En. Tada je En živela u staračkom domu i imala demenciju. Nikada nije bila u zatvoru: jedina kazna koju je dobila bila je 5.000 dolara zbog falsifikovanja dokumenata za troje dece.

Ben je pristao, delom i iz radoznalosti. En je srdačno dočekala Džoj, ali Bena nije prepoznala. Dok je listao njen album, video je da je pun njegovih dečjih fotografija. To je bilo poslednji put da ju je video. En je umrla u junu te godine, u 97. godini.

Osećaj oslobađanja

Iako kaže da neće "plesati na njenom grobu", Ben je posle njene smrti osetio olakšanje. Veruje da je živela zarobljena u sopstvenim obmanama i da nikada nije pokazala kajanje.

"Gledati kako stvara laž, održava je i povređuje ljude… znao sam da je verovatno izvan onoga što mi zovemo pokajanjem," kaže.

Ben Šenton, En Hamilton i kult Porodica

Sva deca iz kulta "Porodica" pretrpela su štetu. Ben, sa stabilnim životom, suprugom i dvoje dece, smatra da je imao sreće.

Pogled unapred: edukacija o kultovima

Danas se okreće budućnosti. Pokrenuo je veb-sajt "Rescue the Family" da bi edukovao ljude o kultovima, totalitarnim organizacijama i slobodi volje. Piše i knjigu "Life Behind the Wire", u kojoj opisuje šta ga je njegovo detinjstvo naučilo o opasnostima kultnog razmišljanja.

"Pokušavaš da raspetljaš šta se desilo i zašto, i da svemu daš smisao. Uskladio sam svoj život sa stvarnošću," zaključio je Ben.

