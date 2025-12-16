Slušaj vest

Slobodan Mitrić, poznatiji kao Karate Bob, bio je jedan od najkontroverznijih ljudi iz senke bivše Jugoslavije - tajni agent, majstor borilačkih veština, pisac i čovek tragične sudbine. Rođen u bivšoj Jugoslaviji, Mitrić je karijeru započeo kao pripadnik državne bezbednosti, gde je, po sopstvenim rečima, obavljao poverljive zadatke širom Evrope.

Međutim, njegov život zauvek se menja onog trenutka kada je odbio da izvrši naređenje o likvidaciji jedne mete u Jugoslaviji — zbog čega je bio primoran da pobegne iz zemlje.

Karate Bob Foto: Printskrin/ Youtube/ Iris DE VRIES

Bežeći od progona, 1973. godine stigao je u Holandiju, gde će njegov životni put poprimiti drastičan zaokret. Te iste godine, na Božić, u Amsterdamu je ubio trojicu jugoslovenskih državljana, tvrdeći da su bili agenti poslati da ga likvidiraju. Dok je policija slučaj tretirala kao mafijaški obračun, Mitrić je uporno tvrdio da je reč o odbrani i profesionalnom zadatku tajnog agenta koji je delovao pod pokrićem. Zbog tog događaja osuđen je na 13 godina zatvora.

U zatvoru je, osim što je naučio holandski jezik, počeo i da piše. Tokom robije nastala su njegova sećanja na tajni svet jugoslovenske obaveštajne službe, koja su kasnije objavljena pod naslovom "Titov tajni agent" (Geheim agent van Tito). U knjizi se opisuje kao svojevrsni "jugoslovenski Džejms Bond", čovek koji je po nalogu države izvršavao zadatke širom Evrope — u Francuskoj, Švedskoj, Belgiji i zemljama Istočnog bloka. Njegove misije, kako je tvrdio, bile su usmerene protiv neprijatelja države i kriminalnih struktura.

Karate Bob Foto: Youtube Printscreen

Posle izdržane kazne, Mitrić se nije vratio u Jugoslaviju, svestan da bi ga tamo čekala smrt. Holandske vlasti su ga, međutim, proglasile "nepoželjnim strancem", što je značilo da nema pravo na posao, socijalnu pomoć, zdravstvenu zaštitu ni stalni boravak. Ipak, 43 godine živeo je u Amsterdamu - često na ivici egzistencije, ali uporno i dostojanstveno.

Ljubavni život

Njegov privatni život bio je obeležen velikom ljubavlju prema partnerki koja mu je bila i najveća podrška. Venčali su se u gradskoj opštini u ponedeljak - danu kada su venčanja besplatna, jer novca nisu imali. Nakon njene smrti 2006. godine, život mu se potpuno raspao. Holandske vlasti su mu ukinule svaku pomoć, pa je preživljavao od pisanja knjiga, drama i eseja. Među delima koja je objavio bila su i "Boj na Kosovu" i "Srpski ratnik", kroz koje je izražavao patriotizam i bol zbog raspada Jugoslavije.

Tokom 1992. godine, u jeku ratova na Balkanu, ozbiljno je razmišljao o povratku i priključenju srpskim paravojnim jedinicama, ali se na kraju nije usudio da se vrati. Umesto toga, iz Amsterdama je slao pamflete i letke u kojima je pozivao na osvetu protiv neprijatelja Srbije.

Karate Bob Foto: Youtube Printscreen

Poslednji dani

Njegova poslednja godina života bila je tragična. Teško bolestan, bez doma i bez pomoći, živeo je na tavanu napuštene školske zgrade u istočnom delu Amsterdama. Kada su ga slučajno pronašli, bio je u veoma lošem stanju. Prebačen je u bolnicu, gde je preminuo u novembru 2016. godine.

Na pitanje o svom krvavom životnom putu, jednom prilikom je izjavio: "Nisam ubio nikoga. Samo sam likvidirao neprijatelje države i kriminalce."

Karate Bob Foto: Youtube Printscreen

Slobodan Mitrić – Karate Bob, ostao je do smrti zagonetna figura: za jedne zločinac, za druge patriota i heroj iz senke. Njegova priča, puna kontradikcija, odanosti i izdaje, i danas izaziva polemike o granicama između služenja državi i lične savesti.

