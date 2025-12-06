Slušaj vest

Iskreni video 22-godišnjeg Anšula Utaije iz Indije, u kom bez okolišanja otkriva da daje otkaz bez ikakvog plana, munjevito se proširio društvenim mrežama i, čini se, "pogodio umornu korporativnu generaciju Z". Njegova ispovest, koja je postala ogledalo današnje zbrke i nesigurnosti u karijeri, skupila je milione pregleda i preko noći ga pretvorila u neočekivanog internet miljenika.

Kako je sve počelo?

Sve je krenulo nenametljivo – videom pod naslovom "Nedeljna razmišljanja". U njemu je Anšul priznao da sledeći dan planira da ode na posao i da otkaz, a da pritom nema ni najmanju ideju o tome šta ga dalje čeka. "Dajem otkaz sutra i nemam pojma šta ću da radim", rekao je, zvučeći istovremeno i nervozno i olakšano. "Mrzim posao koji radim i mrzim svoju trenutnu životnu situaciju", bio je direktan.

Iako je upao na dva australijska fakulteta, povratak studentskom životu nimalo ga ne privlači. "Radim puno radno vreme i posao mi se uopšte ne sviđa. Dosadan je… Imam osećaj da gubim vreme", rekao je – rečenice s kojima su se brojni mladi ljudi odmah poistovetili. Kako to obično biva, roditelji nisu oduševljeni njegovom namerom da napusti sigurnu platu.

Od 10 hiljada pratilaca do dva miliona pregleda

U trenutku objave, na profilu je imao oko 10 hiljada pratilaca. Dva dana kasnije – već više od 22 hiljade.

Video je premašio dva miliona pregleda i praktično preko noći pretvorio svoj emotivni monolog u viralni hit. Početnik u svetu društvenih mreža, koji je s objavama počeo tek pre tri meseca, sada kaže kako namerava da "uloži sav trud" u građenje online karijere.

Ponedeljak ujutro i stvarnost koja pritiska

Nakon što je prvi video eksplodirao, objavio je i nastavak – snimak nastao u ponedeljak ujutro. Vidno uznemiren, opisao je kako se oseća: "7.45 je i moram na posao do 10. Bojim se. Ne znam šta da radim. Imam velike dileme." Govorio je o unutrašnjem rascepu koji mnogi mladi i te kako prepoznaju: "Mozak mi govori da uzmem još malo vremena i razmislim, ali jedan deo mi kaže – samo idi."

Najveći strah mu je, priznaje, gubitak sigurnosti koju donosi redovna plata. Ali jednako ga muči pitanje – hoće li ikada skupiti hrabrost za veliki rizik ako to ne uradi sada?

Javio se s posla

Anšul je pre nekoliko sati objavio i treći nastavak svog serijala.

Snimio se dok je bio u kancelariji. "Došao sam na posao i čekam trenutak da odem da im kažem da dajem otkaz. Hodam gore–dole i čekam ih. Nervozan sam, ali osećam i olakšanje. Samo želim da se ovo već jednom završi", rekao je.

"Upravo sam bio kod njih i rekao im, ali šef me zamolio da se vratim za deset minuta kako bismo nasamo porazgovarali", nastavio je. "Ali mislim da sam svoju odluku već doneo i sada više nema povratka", zaključio je video.

Nastavak mini-drame koju prati čitav internet

Gledaoci su sada potpuno uvučeni u njegovu ličnu karijernu dramu, koja se odvija bukvalno uživo, i s nestrpljenjem čekaju rasplet. Hoće li se zaista držati svoje odluke ili će u poslednjem trenutku odustati?

Nastaviće se...

