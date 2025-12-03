Slušaj vest

Žena je obaveštena od strane lekara da su njeni problemi sa stomakom, uključujući mučninu i povraćanje, verovatno posledica intolerancije na hranu i sindroma iritabilnog creva, ali se zapravo radilo o simptomima neizlečive vrste raka.

Loren Keri (30) rođena je sa retkim stanjem zvanim ekstrofija bešike, što znači da joj se bešika razvila izvan tela dok je bila u materici. Ovo se dešava kada koža preko donjeg stomaka ne formira pravilno, pa je bešika otvorena i izložena spolja. Kao rezultat toga, bebe rođene sa ovim stanjem mogu imati i druge probleme koji utiču na mokraćni sistem i karlične kosti.

To je bio slučaj kod Loren, i uprkos nizu operacija tokom prvih nekoliko godina života, sa samo osam godina dobila je kateter. Srceparajuće, bivša menadžerka supermarketa je 2022. godine dijagnostikovana sa skvamoznim karcinomom bešike, retkim, ali agresivnim oblikom raka povezanog sa dugotrajnom upotrebom urinarnih katetera i hroničnim infekcijama.

Srećom, hirurzi su uspeli da uklone njenu bešiku i zamene je stomom, novim otvorom u koži stomaka kroz koji mokraća izlazi iz tela za koji su verovali da će sprečiti širenje raka.

Nova porazna dijagnoza

Međutim, u novembru 2025. dobila je strašnu vest da se rak vratio, da se proširio na karlicu i stomak i da je samim tim neizlečiv. Njena sestra Megan (28), sada poziva ljude da se zauzimaju za svoje zdravlje, jer su simptomi njene sestre prvobitno ignorisani.

Ona je rekla: „Bilo je kao da je intolerantna na mlečne proizvode, svaki put kada bi jela određenu hranu, bilo joj je loše. Ali lekari su je jednostavno odbacili i rekli da je to IBS. Loren nije verovala u to, ali takođe se tada nije osećala loše, pa nije verovala ni da je u pitanju rak.“

Kada je Loren prvi put iznela svoje sumnje, rečeno joj je da verovatno ima infekciju urinarnog trakta (UTI), stanje povezano sa povećanim rizikom od raka bešike.

„Svaki put kada bi zvala lekare, nisu je ni pregledali, samo bi joj dali antibiotike i rekli da je to UTI“, rekla je njena sestra.

Ali kada je Loren počela da ima probleme sa stomakom, uključujući bol u stomaku, mučninu, nadutost i ekstreman umor, insistirala je na drugom mišljenju, gde joj je rečeno da su njeni simptomi verovatno posledica intolerancije na hranu.

Tek kada je pronašla kvržicu na stomaku, koju su lekari prvobitno odbacili kao infekciju, preko NHS aplikacije je saznala da je upućena na palijativnu negu zbog raka.

„Bilo je strašno čuti“, priseća se njena sestra. „Bili smo očajni. Od početka su rekli da ako se rak vrati, ne mogu ništa da urade.“

Ne postoje opcije za lečenje

Privatne bolnice su porodici saopštile da ne postoje odgovarajuće opcije lečenja koje ne bi oštetile njene organe ili stavile veliki teret na njen imunološki sistem, što bi verovatno bilo smrtonosno.

„Sada samo pokušavamo da pravimo uspomene sa njom.“

Megan smatra da su lekari izneverili njenu sestru, jer nisu ozbiljno shvatili njihove zabrinutosti, i sada prikuplja sredstva kako bi sestra mogla da ispuni želje sa liste želja dok planiraju za njene moguće poslednje godine.

Ona je rekla: „Lekari su definitivno mogli bolje da postupaju. Bili su užasni. Lauren je želela da se žali, ali sada to nije vredno, jer traje godinama, a ona neće biti tu da vidi ishod.“

Dodala je da porodica nikada nije bila obaveštena da dugotrajna upotreba katetera može povećati rizik od raka bešike.

„Zato, ako se nešto ne oseća u redu sa vašim telom, samo insistirajte i ne odustajte, nemojte da vas lekari odbacuju.“

Megan je rekla: „Zaista želi da ide tamo, i to je ono za šta se trudimo. Nikada nije želela decu, njene životinje su njena deca. Bila sam veoma iznenađena kada su ljudi počeli da doniraju, a kada sam to rekla Loren, rekla je: 'Niko neće donirati za mene".

Ako se bolest otkrije rano može se izlečiti

Ako se bolest otkrije rano, obično se može izlečiti kombinacijom operacije i lekova. Međutim, ako se bolest proširi izvan bešike u okolne organe, gotovo uvek postaje neizlečiva.

Ali u avgustu ove godine najavljeno je da će NHS početi sa novim tretmanom za napredni rak bešike koji udvostručuje očekivano trajanje života, piše Daily Mail.