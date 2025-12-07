Slušaj vest

Mnogi ljudi koji su kupili kuću ili se uselili u novi dom prijavljivali su neobične i ponekad zastrašujuće stvari. Od čudnih zvukova i neobičnih mirisa do neočekivanih susreta s predmetima ili čak senkama, iskustva novopečenih vlasnika često prelaze granice uobičajenog. I dok neki ove pojave pripisuju slučajnosti ili psihološkom efektu „novog prostora“, drugi veruju da se radi o stvarima koje su skrivene u istoriji kuće ili u samoj energiji prostora. Međutim, jedan muškarac je kupio polovnu knjigu na rasprodaji — i ono što je pronašao nateralo ga je da sve preispita.

Njegov prijatelj je objasnio da je muškarac kupio primerak knjige „Priča o dva grada“ Čarlsa Dikensa te da je ostao šokiran kada je u njoj otkrio dve fotografije i skicu. „Na poleđini jedne od fotografija piše: ‘16. april 1967. Piknik u Rivervjuu? Dejv i Šeril.’ To inače ne bi značilo ništa, ali nakon što bi knjiga bila u kući, počeo bi da čuje zvuke trčanja, kucanje i miris sveže popušenih cigareta. Niko u njegovoj porodici ne puši cigarete“, napisao je prijatelj u objavi na forumu Reddit. Dodao je i da je muškarac imao istoriju veoma živopisnih snova te je rekao da je video čoveka koji je želeo da razgovara s njegovom majkom, piše Mirror.

Foto: Kipgodi / Alamy / Profimedia

„Sve je to počelo tek nakon što je uneo knjigu u kuću. Pitam se znači li to išta — da li je knjiga ukleta ili su to samo slučajnosti?“, upitao je. Mnogi su korisnici odlučili da podele svoja mišljenja i iskustva. Tako je jedan korisnik podelio sopstvenu priču o kupovini polovne knjige i užasima s kojima se ubrzo nakon toga suočio, piše Večernji list.

„Jednom sam uzeo knjigu iz napuštene kuće koja je imala šupu apsolutno prepunu knjiga, od zida do zida. Čim sam je doneo kući, čuo sam kucanje po svim zidovima u svim sobama. Kada bih ušao pod tuš, svetla bi treperila — ali samo dok se tuširam, ne i kada koristim toalet“, napisao je i dodao:

„Osećao sam kao da je neko tamo sve vreme. A onda, dva dana nakon što sam je doneo kući, ležao sam u krevetu i gledao u telefon okrenut prema zidu, noću. Odjednom sam osetio kako je neko seo pored mene na krevet. Ceo rub se ulegao kao da je neko tamo, ali naravno, nikoga nije bilo. Odmah sam skočio, vrisnuo i pozvao svog cimera da dođe kući, bio sam toliko preplašen i znao sam da je u pitanju knjiga. Ubrzo sam odneo knjigu nazad u onu kuću i od tada se više nikada ništa čudno nije dogodilo u mojoj kući. Ni pre, ni posle. Ovo je stvarno.“

