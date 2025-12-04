Slušaj vest

Upoznali su se davne 1949. godine na plesu na Siti Koledžu na Menhetnu. Stenli Dvoskin je posle zabave odvezao Leatris i njenu prijateljicu kući, a onda je Leatris napravila potez koji i danas prepričavaju kroz smeh - pozvala ga je i rekla da je izgubila minđuše u njegovom automobilu, iako to uopšte nije bila istina.

"To se zove zamka", našalio se Stenli dok su oboje pričali svoju priču u intervjuu za People. Leatris se seća da joj je rekao kako će potražiti minđuše i javiti se. Ubrzo ju je nazvao i saopštio da ih nije pronašao.

"I tu je počeo naš odnos", kaže Leatris.

Brak dug sedam decenija

Godinu dana kasnije venčali su se i od tada su nerazdvojni. Imaju tri ćerke, petoro unučadi i osmoro praunučadi, a danas žive u stambenoj zajednici namenjenoj starijima. U međuvremenu, Stenli, koji sada ima 97 i po godina, i dalje je pun duhovitih dosetki. Dodaje i da im humor pomaže da lakše prebrode teže dane.

"Morate da se nasmejete nekim stvarima jer ume da bude grubo. Smisao za humor pomaže."

Njihov recept za dug brak

Njihova formula uključuje balans: vreme provedeno zajedno, ali i vreme koje svako ima samo za sebe. Svakog dana u 17 časova imaju svoj mali ritual - "srećni sat".

"Svako veče u pet", kaže Leatris, dok Stenli kroz smeh dodaje: "Ja sam barmen."

Kada je u pitanju "vreme za sebe", Stenli ima svoju rutinu: sedne u svoj Pontiac i ode desetak minuta preko granice sa Njujorkom do omiljene teretane, gde je najstariji član.

"Zovu me gradonačelnik", kaže ponosno.

Leatris priznaje da je i to deo njihove čarolije: svaki put kada se vrati, imaju nešto novo o čemu mogu da pričaju.

"Ne poznajem te ljude, ali umesto da stalno razgovaramo o tome šta nas boli, imam nešto drugo da podelim s njim", kaže ona i svim mladima, naravno kroz šalu, deli savet: "Slušajte šta vam kažu, a onda im recite gde greše".

