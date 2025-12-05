Slušaj vest

U moru svakodnevnih snimaka na društvenim mrežama, jedan dirljivi momenat sa porodične večere tokom nedavnog Dana zahvalnosti, koji Amerikanci uvek proslavljaju, potpuno je raznežio publiku širom sveta. Video prikazuje porodični ručak tokom kog muškarac prosi svoju partnerku usred obroka i pruža joj prsten.

Iako tako ne izgleda, plavokosa dama duge kose, koja iznenađeo prestaje da jede, ima čak 78 godina, iako joj te godine niko ne bi dao. Upravo zbog njihovih godina video je postao viralansimbol poruke da nikada nije kasno za ljubav.

Njeno iznenađenje i dirljiv osmeh, koji se širi dok shvata da je pred njom prosidba, izazvali su lavinu reakcija, od oduševljenja do suza radosnica. Možda pojedini smatraju da su "suviše stari" da bi pronašli ljubav svog života, ali prosidba žene koja je pri kraju osme decenije je mnogima proširila vidike.

- Kada moju 78-godišnju svekrvu prose na Dan zahvalnosti… dokaz da nikada nije kasno za ljubav - stoji u opisu objave.

Kratka rečenica, a efekat ogroman. Komentari su se ređali brzinom svetlosti, a korisnici su delili poruke podrške, divljenja i nade. Mnogi su pisali da im je ovaj trenutak ulepšao dan, dok su drugi naglašavali koliko je važno verovati u ljubav bez obzira na godine.

(Kurir.rs/Srećne.rs)

